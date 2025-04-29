Владельцы ТВК «Тишинка» судятся с петербургской Element Development

Владельцы ТВК «Тишинка» судятся с петербургской Element DevelopmentОни хотят заставить девелопера выкупить их объект в центре Москвы
Бизнесмены Владимир Земцов, Елена Козина и Сергей Травин, которым принадлежат права на торгово-выставочный комплекс (ТВК) «Тишинка» на Тишинской площади в центре Москвы, подали в столичный арбитраж иск к входящей в Element Development компании «Элемент К-3». Заявители, как следует из материалов дела, принуждают ответчика заключить с ними договор купли-продажи объекта. Других подробностей там нет. Связаться с Земцовым, Козиной и Травиным не удалось.
Element Development действительно планировала приобрести «Тишинку», но в итоге от сделки отказалась, знают два консультанта, работавших с этой компанией. Ее представитель подтвердил, что данный спор возник из-за невыполнения продавцами «Тишинки» обязательных условий, в том числе погашения ипотеки по одному из зданий на участке, что существенно изменяет стоимость актива. В связи с этим девелопер принял решение об одностороннем расторжении предварительного договора купли-продажи объекта. Более того, по его словам, компания сама обратилась в Пресненский районный суд Москвы с заявлениями к Земцову о взыскании задатков и процентов за пользование чужими денежными средствами. Заседания по этим делам назначены на 29 апреля и 6 мая 2025 г. В рамках одного из них уже наложены обеспечительные меры на денежные средства и имущество ответчика, утверждает собеседник «Ведомостей». Подтвердить эту информацию не удалось, так как публикация документов по этим делам, как сказано на сайте Мосгорсуда, запрещена.