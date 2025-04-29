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Владельцы ТВК «Тишинка» судятся с петербургской Element Development

Они хотят заставить девелопера выкупить их объект в центре Москвы
Екатерина Волкова
Яндекс.Панорамы
Яндекс.Панорамы

Бизнесмены Владимир Земцов, Елена Козина и Сергей Травин, которым принадлежат права на торгово-выставочный комплекс (ТВК) «Тишинка» на Тишинской площади в центре Москвы, подали в столичный арбитраж иск к входящей в Element Development компании «Элемент К-3». Заявители, как следует из материалов дела, принуждают ответчика заключить с ними договор купли-продажи объекта. Других подробностей там нет. Связаться с Земцовым, Козиной и Травиным не удалось.

Element Development действительно планировала приобрести «Тишинку», но в итоге от сделки отказалась, знают два консультанта, работавших с этой компанией. Ее представитель подтвердил, что данный спор возник из-за невыполнения продавцами «Тишинки» обязательных условий, в том числе погашения ипотеки по одному из зданий на участке, что существенно изменяет стоимость актива. В связи с этим девелопер принял решение об одностороннем расторжении предварительного договора купли-продажи объекта. Более того, по его словам, компания сама обратилась в Пресненский районный суд Москвы с заявлениями к Земцову о взыскании задатков и процентов за пользование чужими денежными средствами. Заседания по этим делам назначены на 29 апреля и 6 мая 2025 г. В рамках одного из них уже наложены обеспечительные меры на денежные средства и имущество ответчика, утверждает собеседник «Ведомостей». Подтвердить эту информацию не удалось, так как публикация документов по этим делам, как сказано на сайте Мосгорсуда, запрещена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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