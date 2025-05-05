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Sminex, похоже, нашла покупателя еще на два проекта девелопера «Инград»

Жилые комплексы последнего в подмосковных Пушкине и Мытищах могут перейти застройщику «Вектор»
Екатерина Волкова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Sminex договаривается с группой компаний «Вектор» о продаже ей жилых комплексов «Новое Пушкино» и «Белый град» рядом с Мытищами в Московской области. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам планирующейся сделки. Об этом также знают два консультанта, работавших с обоими застройщиками. Детали переговоров они не раскрывают. Представитель Sminex сообщил, что в компании не комментируют незакрытые сделки. Запрос в «Вектор» остался без ответа.

И «Новое Пушкино», и «Белый град» входят в портфель девелопера «Инград», которого Sminex приобрела у концерна «Россиум» осенью 2024 г. Сумма сделки тогда оценивалась примерно в 40 млрд руб. При этом, как рассказывали консультанты, покупатель сразу выставил на продажу целый ряд площадок, которые не соответствовали его стратегии. Речь, по их словам, шла минимум о восьми комплексах общей площадью 2,7 млн кв. м, среди которых «Новое Пушкино», «Белый град», «Филатов Луг» в новой Москве, «Одинград» и проч. Вице-президент по финансовым и юридическим вопросам Sminex Елена Кульбикова тогда это подтверждала, заявляя, что по части проектов уже ведутся переговоры, но конкретных претендентов она не называла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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