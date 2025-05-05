Sminex, похоже, нашла покупателя еще на два проекта девелопера «Инград»

И «Новое Пушкино», и «Белый град» входят в портфель девелопера «Инград», которого Sminex приобрела у концерна «Россиум» осенью 2024 г. Сумма сделки тогда оценивалась примерно в 40 млрд руб. При этом, как рассказывали консультанты, покупатель сразу выставил на продажу целый ряд площадок, которые не соответствовали его стратегии. Речь, по их словам, шла минимум о восьми комплексах общей площадью 2,7 млн кв. м, среди которых «Новое Пушкино», «Белый град», «Филатов Луг» в новой Москве, «Одинград» и проч. Вице-президент по финансовым и юридическим вопросам Sminex Елена Кульбикова тогда это подтверждала, заявляя, что по части проектов уже ведутся переговоры, но конкретных претендентов она не называла.