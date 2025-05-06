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Группа «Эталон» и «Страна девелопмент», похоже, больше не партнеры

Ранее девелоперы планировали вместе построить около 1 млн кв. м в Москве и Тюмени
Екатерина Волкова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Группа «Эталон» вышла из совместного предприятия с девелопером «Страна девелопмент». По данным «СПАРК-Интерфакса», 17 апреля она продала свою долю в размере 50% в ООО «СЗ «Страна-Эталон» самой компании. На балансе последней находится 11,8 га рядом с аэропортом «Плеханово» в Тюмени. На этой территории партнеры планировали построить жилой квартал «Юнион» (он же «Союз») на 307 000 кв. м. В «Стране девелопмент» от комментариев отказались. Представитель «Эталона» подтвердил, что стороны приняли решение о разделении данного проекта. Объекты первой и второй очереди микрорайона остаются у «Страны девелопмент», а оставшаяся часть переходит группе «Эталон». Другие детали он не раскрыл.

Компании договорились о партнерстве еще в 2022 г. Как тогда рассказывали близкие к ним источники, они хотели вместе построить около 1 млн кв. м, причем не только в Тюмени, но и в Москве. Правда, никаких конкретных проектов, кроме «Юниона» («Союза»), они так и не анонсировали. Два консультанта, работавших с обоими застройщиками, уверяют, что эти планы так и остались нереализованными, на сегодняшний день они свою актуальность потеряли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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