Группа «Эталон» и «Страна девелопмент», похоже, больше не партнеры

Компании договорились о партнерстве еще в 2022 г. Как тогда рассказывали близкие к ним источники, они хотели вместе построить около 1 млн кв. м, причем не только в Тюмени, но и в Москве. Правда, никаких конкретных проектов, кроме «Юниона» («Союза»), они так и не анонсировали. Два консультанта, работавших с обоими застройщиками, уверяют, что эти планы так и остались нереализованными, на сегодняшний день они свою актуальность потеряли.