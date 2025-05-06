Группа «Эталон» и «Страна девелопмент», похоже, больше не партнеры

Группа «Эталон» и «Страна девелопмент», похоже, больше не партнерыРанее девелоперы планировали вместе построить около 1 млн кв. м в Москве и Тюмени
Группа «Эталон» вышла из совместного предприятия с девелопером «Страна девелопмент». По данным «СПАРК-Интерфакса», 17 апреля она продала свою долю в размере 50% в ООО «СЗ «Страна-Эталон» самой компании. На балансе последней находится 11,8 га рядом с аэропортом «Плеханово» в Тюмени. На этой территории партнеры планировали построить жилой квартал «Юнион» (он же «Союз») на 307 000 кв. м. В «Стране девелопмент» от комментариев отказались. Представитель «Эталона» подтвердил, что стороны приняли решение о разделении данного проекта. Объекты первой и второй очереди микрорайона остаются у «Страны девелопмент», а оставшаяся часть переходит группе «Эталон». Другие детали он не раскрыл.
Компании договорились о партнерстве еще в 2022 г. Как тогда рассказывали близкие к ним источники, они хотели вместе построить около 1 млн кв. м, причем не только в Тюмени, но и в Москве. Правда, никаких конкретных проектов, кроме «Юниона» («Союза»), они так и не анонсировали. Два консультанта, работавших с обоими застройщиками, уверяют, что эти планы так и остались нереализованными, на сегодняшний день они свою актуальность потеряли.