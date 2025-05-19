«Ростех» продал территорию оптического института на Васильевском острове

«Ростех» продал территорию оптического института на Васильевском островеПетербургский девелопер Arsenal Group может построить там жилье или офисы
Входящая в петербургский девелоперский холдинг Arsenal Group компания «Антарес» стала победителем торгов по продаже имущественного комплекса Государственного оптического института (ГОИ) им. Вавилова. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте компании «РТ-капитал», которая занимается реализацией непрофильных активов госкорпорации «Ростех». Лот, как следует из документации, включает в себя строения и помещения на 47 598 кв. м и земельный участок на 2,09 га на Кадетской линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге. При стартовой стоимости этих активов в 3 млрд руб. компания предложила заплатить за него 2,76 млрд руб. (минимальная цена отсечения). Представитель Arsenal Group от комментариев отказался.
ГОИ им. Вавилова основан в 1918 г. ученым-физиком Дмитрием Рождественским для проведения исследований, разработки и внедрения оптических приборов и технологий. Его главный корпус был построен в 1952 г. Это здание является вновь выявленным объектом культурного наследия. Ранее представитель института говорил, что комплекс не используется по назначении и его продают в том числе с целью привлечения дополнительных инвестиций для увеличения выпуска продукции на волне импортозамещения. При этом сама Arsenal Group владеет соседними институтскими зданиями (6000 кв. м) на Кадетской и Биржевой линиях.