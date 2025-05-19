«Ростех» продал территорию оптического института на Васильевском острове

ГОИ им. Вавилова основан в 1918 г. ученым-физиком Дмитрием Рождественским для проведения исследований, разработки и внедрения оптических приборов и технологий. Его главный корпус был построен в 1952 г. Это здание является вновь выявленным объектом культурного наследия. Ранее представитель института говорил, что комплекс не используется по назначении и его продают в том числе с целью привлечения дополнительных инвестиций для увеличения выпуска продукции на волне импортозамещения. При этом сама Arsenal Group владеет соседними институтскими зданиями (6000 кв. м) на Кадетской и Биржевой линиях.