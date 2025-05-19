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«Ростех» продал территорию оптического института на Васильевском острове

Петербургский девелопер Arsenal Group может построить там жилье или офисы
Екатерина Волкова
«РТ-Капитал»
«РТ-Капитал»

Входящая в петербургский девелоперский холдинг Arsenal Group компания «Антарес» стала победителем торгов по продаже имущественного комплекса Государственного оптического института (ГОИ) им. Вавилова. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте компании «РТ-капитал», которая занимается реализацией непрофильных активов госкорпорации «Ростех». Лот, как следует из документации, включает в себя строения и помещения на 47 598 кв. м и земельный участок на 2,09 га на Кадетской линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге. При стартовой стоимости этих активов в 3 млрд руб. компания предложила заплатить за него 2,76 млрд руб. (минимальная цена отсечения). Представитель Arsenal Group от комментариев отказался.

ГОИ им. Вавилова основан в 1918 г. ученым-физиком Дмитрием Рождественским для проведения исследований, разработки и внедрения оптических приборов и технологий. Его главный корпус был построен в 1952 г. Это здание является вновь выявленным объектом культурного наследия. Ранее представитель института говорил, что комплекс не используется по назначении и его продают в том числе с целью привлечения дополнительных инвестиций для увеличения выпуска продукции на волне импортозамещения. При этом сама Arsenal Group владеет соседними институтскими зданиями (6000 кв. м) на Кадетской и Биржевой линиях.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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