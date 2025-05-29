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Бизнесмен Илан Шор стал совладельцем крупного офиса в Москве

Он выкупил у Промсвязьбанка долю в бизнес-центре на Бережковской набережной
Мария Асиновская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Компания А7 выкупила у Промсвязьбанка крупный бизнес-центр (26 732 кв. м) и здание автосалона на 7092 кв. м на Бережковской набережной на западе Москвы. Как следует из выписки Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости», сделка была закрыта 28 апреля. А7, по данным «СПАРК-Интерфакса», на 49% принадлежит самому Промсвязьбанку, остальное – у бизнесмена Илана Шора. Представители обеих сторон на запросы «Ведомостей» не ответили.

Комплекс на Бережковской набережной был построен сооснователем одного из крупнейших российских дилеров, ГК «Независимость», Романом Чайковским и его партнерами – Аркадием Брискиным и Алексеем Нусиновым. Впрочем, конечными собственниками этого объекта участники рынка считали бывших акционеров Промсвязьбанка – Дмитрия и Алексея Ананьевых. Сам комплекс до последнего времени находился на балансе компании «Бережковский комплекс» (ее конечные бенефициары не раскрываются), которая еще в 2018 г. была признана банкротом. Она была должна своим кредиторам 6,69 млрд руб., из которых 6,27 млрд – Промсвязьбанку, следует из информации на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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