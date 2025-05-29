Бизнесмен Илан Шор стал совладельцем крупного офиса в Москве

Бизнесмен Илан Шор стал совладельцем крупного офиса в МосквеОн выкупил у Промсвязьбанка долю в бизнес-центре на Бережковской набережной
Компания А7 выкупила у Промсвязьбанка крупный бизнес-центр (26 732 кв. м) и здание автосалона на 7092 кв. м на Бережковской набережной на западе Москвы. Как следует из выписки Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости», сделка была закрыта 28 апреля. А7, по данным «СПАРК-Интерфакса», на 49% принадлежит самому Промсвязьбанку, остальное – у бизнесмена Илана Шора. Представители обеих сторон на запросы «Ведомостей» не ответили.
Комплекс на Бережковской набережной был построен сооснователем одного из крупнейших российских дилеров, ГК «Независимость», Романом Чайковским и его партнерами – Аркадием Брискиным и Алексеем Нусиновым. Впрочем, конечными собственниками этого объекта участники рынка считали бывших акционеров Промсвязьбанка – Дмитрия и Алексея Ананьевых. Сам комплекс до последнего времени находился на балансе компании «Бережковский комплекс» (ее конечные бенефициары не раскрываются), которая еще в 2018 г. была признана банкротом. Она была должна своим кредиторам 6,69 млрд руб., из которых 6,27 млрд – Промсвязьбанку, следует из информации на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.