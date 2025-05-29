Бизнесмен Илан Шор стал совладельцем крупного офиса в Москве

Комплекс на Бережковской набережной был построен сооснователем одного из крупнейших российских дилеров, ГК «Независимость», Романом Чайковским и его партнерами – Аркадием Брискиным и Алексеем Нусиновым. Впрочем, конечными собственниками этого объекта участники рынка считали бывших акционеров Промсвязьбанка – Дмитрия и Алексея Ананьевых. Сам комплекс до последнего времени находился на балансе компании «Бережковский комплекс» (ее конечные бенефициары не раскрываются), которая еще в 2018 г. была признана банкротом. Она была должна своим кредиторам 6,69 млрд руб., из которых 6,27 млрд – Промсвязьбанку, следует из информации на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.