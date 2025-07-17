Wildberries, похоже, передумала арендовать бывший склад IKEA в Подмосковье

Дистрибуторский центр «Есипово» был построен специально для IKEA еще в 2003 г. Правда, тогда в эксплуатацию была введена только первая очередь комплекса, которая составляла 60 000 кв. м. А к 2019 г. его площадь увеличилась в 3 раза. В ноябре 2024 г. РБК сообщил, что покинувший российский рынок шведский ритейлер продал этот объект Узилову. Его представитель говорил изданию, что в собственности бизнесмена уже находится несколько складских объектов в Дзержинске (Нижегородская обл.) и Москве. Сам Узилов – партнер «Киевской площади», крупнейшего владельца коммерческой недвижимости в России. Так, в этом году бизнесмен в интересах этой группы приобрел торговый центр «Времена года» на Кутузовском проспекте. Впрочем, один из его знакомых ранее уточнял, что некоторые проекты Узилова являются его собственными.