Wildberries, похоже, передумала арендовать бывший склад IKEA в Подмосковье

Wildberries, похоже, передумала арендовать бывший склад IKEA в ПодмосковьеНайти нового резидента на площади в этом объекте будет сложно из-за его технических особенностей
Маркетплейс Wildberries вышел из переговоров об аренде площадей в дистрибуторском центре «Есипово» (180 000 кв. м) в Подмосковье, который ранее принадлежал шведскому ритейлеру IKEA. Об этом «Ведомостям» сообщили три консультанта, работавших с обеими сторонами планировавшейся сделки. Они напоминают, что еще в конце 2024 г. интернет-ритейлер собирался занять там порядка 100 000–120 000 кв. м. Предполагалось, что соглашение с владельцем комплекса – структурой связанного с группой «Киевская площадь» бизнесмена Роберта Узилова – будет подписано в этом году. Однако в итоге стороны договориться не смогли, утверждают собеседники «Ведомостей». Другие детали они не сообщили. В Wildberries от комментариев отказались. Представитель Узилова сказал лишь, что компания предпринимателя «получает много запросов по поводу данного объекта, но она рассматривает только интересные предложения».
Дистрибуторский центр «Есипово» был построен специально для IKEA еще в 2003 г. Правда, тогда в эксплуатацию была введена только первая очередь комплекса, которая составляла 60 000 кв. м. А к 2019 г. его площадь увеличилась в 3 раза. В ноябре 2024 г. РБК сообщил, что покинувший российский рынок шведский ритейлер продал этот объект Узилову. Его представитель говорил изданию, что в собственности бизнесмена уже находится несколько складских объектов в Дзержинске (Нижегородская обл.) и Москве. Сам Узилов – партнер «Киевской площади», крупнейшего владельца коммерческой недвижимости в России. Так, в этом году бизнесмен в интересах этой группы приобрел торговый центр «Времена года» на Кутузовском проспекте. Впрочем, один из его знакомых ранее уточнял, что некоторые проекты Узилова являются его собственными.
Почему Wildberries решила отказаться от аренды площадей в «Есипово», не известно. Скорее всего, стороны не сошлись по условиям сделки, говорят опрошенные «Ведомостями» консультанты. Директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко напоминает, что Wildberries при этом продолжает активно расширяться и рассматривает целый ряд логистических объектов в различных районах Московского региона. В I квартале компания уже закрыла ряд сделок по аренде площадей и продолжает наращивать свои мощности, уточняет она. С начала года маркетплейс снял в общей сложности более 150 000 кв. м складов, знает один из консультантов.
Новому собственнику бывшего дистрибуторского центра IKEA теперь сложно будет найти другого арендатора на площади в нем, говорят три консультанта, работавших с этим объектом. Дело в том, что, по их словам, этот склад является нетиповым: часть складских зон там занимают высотные роботизированные системы, спроектированные исключительно под технологии IKEA. Приспособить их под нужды других компаний будет крайне сложно, отмечают собеседники «Ведомостей». Усугубляет ситуацию, по их словам, и уход из России компаний, которые обслуживали эти автоматизированные системы. По их информации, они сейчас полностью заблокированы. Впрочем, партнер NF Group Марина Малахатько уверяет, что несколько компаний все равно интересуются этим объектом. Называть их она не стала.
Специфика объекта потребует значительных инвестиций или в реконструкцию комплекса, или в приобретение дорогостоящего специализированного оборудования, что серьезно сужает круг потенциальных претендентов, рассуждает директор департамента складской недвижимости Ricci Дмитрий Герастовский. Однако, по его словам, дефицит складских площадей на рынке (сейчас в Московском регионе свободно около 1% помещений. – «Ведомости»), возможно, поможет найти резидента. Ставка аренды тех площадей в «Есипово», которые планировала занять Wildberries, сейчас может составлять 10 200–11 000 руб. за 1 кв. м в год, полагает партнер и директор департамента складской недвижимости Invest7 Александр Перфильев. Остальная часть склада, по его оценке, стоит 8000–9000 руб. за квадрат. Малахатько говорит в среднем о 13 000 руб. за 1 кв. м в год.
Wildberries является еще и одним из крупнейших потребителей логистической недвижимости в стране, указывали ранее консультанты. По собственным данным на конец прошлого года, в ее портфеле находилось 136 складов на 2,5 млн кв. м. Оборот компании по итогам 2024 г. составил 4,1 трлн руб. Основной владелец маркетплейса – Татьяна Ким (ранее Бакальчук), ей принадлежит 99% долей в головной структуре ритейлера. В июне 2024 г. ритейлер объявил о слиянии с оператором рекламы – Russ, совместная компания получила название РВБ.