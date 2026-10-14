Мэрия разрешила Sminex построить в новой Москве квартал на 800 000 кв. м

Данная площадка принадлежит девелоперу Sminex, уточняют два работавших с ним консультанта. Его представитель эту информацию подтвердил, сообщив, что участок перешел компании в рамках сделки по приобретению «Инграда» (Sminex выкупила его осенью 2024 г., сумма транзакции оценивалась в 40 млрд руб. – «Ведомости»). По его словам, застройщик сейчас рассматривает разные варианты по развитию территории, но в приоритете у него продажа ее профильному инвестору. Есть ли уже какие-то претенденты на нее, он не сказал.