Мэрия разрешила Sminex построить в новой Москве квартал на 800 000 кв. м

Мэрия разрешила Sminex построить в новой Москве квартал на 800 000 кв. мВпрочем, сама компания планирует этот проект продать другому девелоперу
Власти столицы одобрили проект крупного жилого квартала в деревне Староселье в Филимонковском районе в новой Москве: в его рамках на 64,7 га можно будет построить около 801 900 кв. м недвижимости, включая 627 450 кв. м жилья. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с решением городской градостроительно-земельной комиссии.
Данная площадка принадлежит девелоперу Sminex, уточняют два работавших с ним консультанта. Его представитель эту информацию подтвердил, сообщив, что участок перешел компании в рамках сделки по приобретению «Инграда» (Sminex выкупила его осенью 2024 г., сумма транзакции оценивалась в 40 млрд руб. – «Ведомости»). По его словам, застройщик сейчас рассматривает разные варианты по развитию территории, но в приоритете у него продажа ее профильному инвестору. Есть ли уже какие-то претенденты на нее, он не сказал.