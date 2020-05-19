Реальные тренды на рынке можно отслеживать по динамике и содержанию заказов у крупнейших производителей и поставщиков мебели. Принявшая в нашем исследовании компания GDB констатирует, что до пандемии большая часть клиентов, в том числе собственников БЦ, при планировании помещений просили сделать как можно более плотную рассадку, цена была приоритетным фактором при принятии решения. Анастасия Зюзькина, заместитель директора по развитию компании, отмечает, что в изменившихся условиях международные компании быстрее реагируют и начинают следовать тренду по освобождению площади с увеличением дистанции между сотрудниками. Но пока никаких предпосылок к массовому пересмотру нормативов у российских компаний нет. Год от года они только сокращают бюджеты на мебель, в первую очередь экономя на рабочих местах. Если говорить о загруженности мебельных компаний, то сейчас они работают в полную силу, но в основном доделывают проекты, начатые до карантина. Падение оборотов у GDB находится на уровне 15-20%. Около 80% клиентов, планировавших проекты на лето, их заморозили до осени, 10% из них – отказались окончательно.