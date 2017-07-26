Сколько стоят самые дорогие офисы в небоскребах мира

Владимир Астапкович / РИА Новости

Москва со средней стоимостью «квадрата» в размере $7500 в небоскребах «Москва-сити» (данные по итогам первого полугодия 2017 г.) разместилась на 19-й строчке рейтинга. Столица России стала одним из аутсайдеров. Ниже нее оказались только Дубай ($7000 за 1 кв. м) и Мумбаи ($6000 за 1 кв. м)

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