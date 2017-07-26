Сколько стоят самые дорогие офисы в небоскребах мира
Москва оказалась в аутсайдерах – дешевле работать только в Мумбаи
Консалтинговая компании Knight Frank провела исследование офисной недвижимости в небоскребах крупнейших деловых центров мира и составила рейтинг высоток с самыми дорогими рабочими местами. Данные основаны на арендных ставках и доходности премиальных активов в IV квартале 2016 г. Лидируют небоскребы Гонконга, в которых аренда достигает $86 000 за кв. м
1/11
В основном в список попали небоскребы в городах Азии и США. Вторую строчку рейтинга занял Токио, где средняя цена составила $53 000 за 1 кв. м. Таким образом, стоимость небоскребов в столице Японии оказалась на 38% ниже, чем в Гонконге
2/11
Желающим работать в высотках нью-йоркского Манхэттена придется выложить в среднем $40 000 за 1 кв. м. Кстати, из десяти городов с самыми догостоящими офисными небоскребами три пришлось на США
3/11
Аренду офисов в высотках Сан-Франциско Knight Frank оценил в $27 000 за "квадрат"
4/11
Небоскребы в лондонском Сити оцениваются в $26 000 за 1 кв. м. По словам руководителя отдела международных инвестиций компании Knight Frank Эндрю Сима, в Лондоне высокие цены на недвижимость и аренду объясняются дефицитом доступных площадей. Аналогичная ситуация в Гонконге, Шанхае, Сингапуре и Манхэттене
5/11
Рабочее место в высотках Сиднея обойдется в $22 000 за 1 кв. м. По словам Эндрю Сима, в ближайшие время инвесторы придут в Сидней в поисках трофейных активов и цены на площади в высотках этих городов начнут расти
6/11
В Сингапуре за аренду рабочего места в небоскребе попросят $20 000 за 1 кв. м. Высокий спрос на такие площади здесь, в частности, со стороны компаний из сферы финансовых услуг
7/11
В американском Бостоне офис в небоскребе стоит в среднем $18 000 за 1 кв. м
8/11
Чуть дешевле оцениваются офисные площади в небоскребах Тайбея - $17 000 за 1 кв. м
9/11
Франкфурт - второй европейский город, где офисы в небоскребах оказались в числе самых дорогих - $15 000 за 1 кв. м
10/11
Москва со средней стоимостью «квадрата» в размере $7500 в небоскребах «Москва-сити» (данные по итогам первого полугодия 2017 г.) разместилась на 19-й строчке рейтинга. Столица России стала одним из аутсайдеров. Ниже нее оказались только Дубай ($7000 за 1 кв. м) и Мумбаи ($6000 за 1 кв. м)
11/11