Коммерческая недвижимость

Сколько стоят самые дорогие офисы в небоскребах мира

Москва оказалась в аутсайдерах – дешевле работать только в Мумбаи
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото