Останкинская телебашня: 50 лет в эфире

Артем Коротаев / ТАСС

На момент постройки башня была самой высокой в мире, сейчас это 10-е по высоте сооружение в мире и по-прежнему первое в Европе. Ее высота - 540 м, что соответствует дому примерно в 180 этажей (первоначально высота была 533 м, но затем достроили флагшток). При этом в башне всего 45 этажей

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