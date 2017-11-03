Останкинская телебашня: 50 лет в эфире
Фотоистория сооружения от проекта до наших дней
По первому замыслу новый телевизионный центр, который должен был заменить Шуховскую башню на Шаболовке, было намечено построить в Черемушках. Был даже составлен план и сделаны планировочные работы. Но в 1959 г. строительная площадка была перенесена в Останкино
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Главным конструктором башни стал Николай Никитин, автор главного здания МГУ. Он же придумал монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде. Проект Останкинской башни Никитин придумал за одну ночь. Прообразом башни послужила перевернутая лилия — цветок с крепкими лепестками и толстым стеблем. Лепестки-опоры и стакан между ними. В первоначальном варианте лепестков было четыре, в итоговом проекте - десять
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В проектировании и постройке телебашни были задействованы ученые из 40 НИИ СССР. Строительство началось в 1960 г. и продлилось семь лет. На фото: лауреаты Ленинской премии за проект Останкинской башни - архитекторы Борис Злобин, Николай Никитин, Лев Щипакин и Дмитрий Бурдин
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Это первая телебашня, построенная из железобетона, а не из металлических конструкций. Ширина железобетонного фундамента башни - 9,5 м, высота - 3 м. Фундамент заложен на глубину 4,5 м
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Окружность опор (основания «лепестков») - 74 м. Именно у основания башни сосредоточен ее основной вес. За счет этого достигается ее устойчивость. Вместе с фундаментом башня весит 55 000 т
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При строительстве башни использовали уникальную технику. При помощи единственного в мире башенного крана грузоподъемностью 16 т и вылете стрелы 45 м собирались и монтировались конструкции башни. Ее ствол сооружался с самоподъемного агрегата весом около 300 т (тоже единственного в мире). Бетон этому агрегату доставляли лифты
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Башню строили к 50-летию Октябрьской революции. Сдана она была 30 апреля 1967 г., но первое вещание состоялось 4 ноября, а официальный акт о приемке в эксплуатацию подписали лишь 5 ноября. Первоначально она называлась «Общесоюзная радиотелевизионная передающая станция им. 50-летия Октября». На фото: электромонтер связи у пульта управления телепередатчиком 1 марта 1967 г.
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На момент постройки башня была самой высокой в мире, сейчас это 10-е по высоте сооружение в мире и по-прежнему первое в Европе. Ее высота - 540 м, что соответствует дому примерно в 180 этажей (первоначально высота была 533 м, но затем достроили флагшток). При этом в башне всего 45 этажей
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Под действием ветровой нагрузки допускается отклонение верхушки башни от строго вертикального положения на 14 м. На данный момент рекордное отклонение не превышало 6 м за всю историю
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Башня способна выстоять в серьезных катаклизмах — в том числе при урагане и землетрясении. При ветрах, которые бывают в Москве, посетители смотровых площадок будут ощущать колебания приблизительно так же, как качку корабля с амплитудой 8 см
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Еще один враг башни - солнце. Из-за одностороннего нагрева ствол башни «тает» и искривлется. Для уменьшения деформаций от ветра и солнца внутри башни натянуто 150 стальных тросов. Они «растягивают» ствол башни, предохраняя бетон от трещин. Кстати, общее усилие натяжения этих троссов составляет 10 400 т - это вес океанского парохода
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В башню часто попадают молнии – 30-40 раз в год
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В августе 2000 г. в башне начался сильный пожар, который длился два дня. Очаг возгорания находился на высоте 461 м. Полностью выгорели три этажа. Это была одна из крупнейших техногенных катастроф, произошедших в Москве после распада СССР
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Изначально в телебашне стояли немецкие лифты R.Stahl. Во время пожара практически все тросы всех лифтов лопнули, и лифты упали. В одной из кабин тогда находились три человека, из них никто не выжил
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Сейчас в башне работают пять лифтов: четыре скоростных лифта концерна ThyssenKrupp и один служебный Щербинского лифтостроительного завода. На фото - вход в лифтовый шлюз
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Лифты могут развивать скорость подъема до 7-12 м в секунду. К примеру, на смотровую площадку, высота которой равна дому в 112 этажей, можно подняться всего за 56 секунд. Скорость подъема лифтов можно регулировать. За одну поездку кабина может вместить 10-13 человек
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Некоторым посетителям башни необязательно пользоваться лифтом.С 1992 до 2001 г. тут проводили забеги по ступенькам до смотровой площадки (337 м). Рекорд такого забега - 11 мин. 57 сек.
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Всего за время функционирования башни на смотровой площадке побывали более 10 млн человек
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На телебашне проходят различные мероприятия. На фото: международный фестиваль по бейс-джампингу Moscow Base Open Air - 2007
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Вид на Москву с Останкинской телебашни. Один из самых необычных ее гостей — лидер кубинской революции Фидель Кастро — приезжал в 1972 г. и даже оставил запись в книге отзывов: «По этому чудесному инженерно-техническому сооружению можно судить об огромных достижениях советского народа»
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