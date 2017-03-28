Собянин утвердил новые правила застройки Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил правила землепользования, защищающие сложившуюся в городе застройку, передает «Интерфакс». Постановление «Об утверждении Правил землепользования и застройки Москвы» (ПЗЗ) принято на заседании президиума правительства столицы сегодня.

«В целом территории развития Москвы будут составлять немногим более 10%», – заявил на заседании мэр Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что по проекту ПЗЗ были проведены публичные слушания, в ходе которых от жителей города поступило более 100 000 предложений. «Были выработаны общие подходы, которые заключаются в том, чтобы обеспечить сохранность параметров существующей жилой застройки, сохранение природных территорий, в том числе особо охраняемых, и дать развитие промышленным и производственным территориям», – отметил мэр.

При этом мэр отметил, что реновация кварталов по новой программе сноса ветхого жилья «будет рассмотрена отдельно после утверждения программы и составления поадресного перечня».

Действие новых ПЗЗ не будет распространяться на городские округа Троицк и Щербинка, а также на территорию инновационного центра Сколково. Эти образования развиваются по собственным документам.

ПЗЗ выступает вторым по значимости градостроительным документом после генплана. В соответствии с ПЗЗ 83% площади Москвы в старых границах города отнесено к ПЗЗ.