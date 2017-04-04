Собянин: в другие районы переселят меньшинство жителей сносимых пятиэтажек

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как будет проходить расселение москвичей из сносимых пятиэтажек.

«Это не теоретические изыскания, это практика: 92% граждан переселяются в районы, в которых они переживают, еще 4% в соседние районы, остальные - в другие районы, но по согласованию с жильцами», - сказал Собянин в ходе расширенного заседания совета Госдумы.

«Почти 100% граждан переселяются в те места, где они проживают. В дальнейшем будем придерживаться таких же принципов, они изложены в проекте федерального закона», - заверил он.

По его словам, уже сегодня можно признать аварийными около 10% московских пятиэтажек. «Каждые пять - десять лет объем аварийного жилья будет нарастать даже после ремонта. Мы затратим колоссальные деньги на ремонт - десятки миллиардов рублей, а в итоге будем вынуждены в аварийном порядке сносить аварийные дома», - подчеркнул он.

Фундаменты этих домов находятся в таком состоянии, что перестраивать и ремонтировать их невозможно: «Состояние швов, плотность стыков, состояние самих панелей находится в удручающем состоянии», - сказал мэр.

Программа сноса пятиэтажек может затронуть 1,6 млн человек и 25 млн кв. м жилья – десятую часть всего жилого фонда Москвы – и обойтись в 6 трлн руб.