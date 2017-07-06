Мэрия Москвы утвердит стандарты качества для строящихся по реновации домов

В ближайшие две недели правительство Москвы должно выпустить постановление с утвержденными стандартами качества к новым домам, которые будут построены по программе реновации. Как передает агентство «Москва», это пообещал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. «Мы задали стандарты, какими должны быть квартиры, и предложили эти стандарты всем застройщикам в городе, в том числе и домостроительным комбинатам, тем, которые на сегодняшний день прошли модернизацию производства», - напомнил он.

В готовящемся постановлении будет около 100 страниц. Под него Мосгосэкспертиза должна выработать свои методики расценки и учета, чтобы давать оценку новым проектам в рамках реновации, сказал Хуснуллин. По программе на смену морально устаревшему жилью будут строить в основном монолитные дома, повторил он. Подрядчики, которые хотят участвовать в программе и снизить стоимость строительства, предлагают властям заключить долгосрочные контракты, добавил чиновник.

Окончательный список домов для сноса по реновации будет составлен до конца июля, пообещал Хуснуллин журналистам. По его словам, 5000 кандидатов на снос определились по итогам голосования в «Активном гражданине», в городе продолжаются собрания собственников жилья и «огромное количество домов дополнительно хотят включиться в программу реновации». Для переселения уже готовы около 4000 квартир, еще 1 млн кв. м строится. «Мы их немного перепроектируем по принятым стандартам. Исходя из стартовых домов для переселения будет понятно, какое количество людей мы переселим и какое количество квартир нам понадобится до конца года», - отметил чиновник.