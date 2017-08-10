Мэрия: в первом полугодии квартиры приватизировали более 16 000 москвичей

Более 16 300 москвичей приватизировали жилье в первом полугодии 2017 г., говорится в сообщении столичного департамента имущества.

«Количество заявок в департамент по-прежнему достаточно высокое — ежемесячно приватизируется порядка 2000 квартир», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, слова которого приводятся в сообщении.

С февраля 2017 г. бесплатная приватизация жилья стала бессрочной для всех граждан России.

В 2016 г. свои квартиры приватизировали 75 800 москвичей. Сейчас в Москве остается около 380 000 неприватизированных квартир.