Мэрия Москвы назвала сроки начала массового переселения при реновации

Массовое переселение москвичей по программе реновации начнется не ранее второй половины 2019 г., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского департамента градостроительной политики. В ведомстве при этом не исключают, что первые переселения могут начаться уже в этом году, но не будут массовыми.

Руководитель департамента Сергей Левкин, слова которого приводятся в пресс-релизе, объяснил, что в 2018 и 2019 гг. город займется проектированием и строительством стартовых домов. «Ну а после этого мы запустим "волну" переселения объемом от 4 до 5 млн кв. м. Но прежде, конечно, надо разработать градостроительную документацию, создать проект, провести экспертизу, выбрать подрядчика, построить и подготовить дом к заселению», - разъяснил чиновник.

Вся градостроительная документация по территориям реновации должна быть разработана до 1 августа 2019 г. «Помимо того что это будет зонирование территорий, в проектах планировки будет сделан и проект застройки. А он уже предполагает конкретные дома, размещенные в пределах квартала. После это можно говорить, где, какой дом и в какие сроки будет переселен», - сказал Левкин.

Всего по программе реновации власти планируют снести 5144 дома общей площадью около 16 млн кв. м (более 350 000 квартир). Программа коснется около 1 млн москвичей.