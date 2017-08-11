ВЦИОМ: две трети россиян хотели бы жить в частных домах

Большинство россиян (66%) хотели бы жить в частном доме. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Жить в частных домах хотели бы две трети граждан (66%), причем эта доля превышает 50% среди жителей всех типов домов. Фактически в настоящее время в своем доме проживают вдвое меньше (34%)», - отмечается в докладе. Более 57% опрошенных считают, что для жизни им подошла бы постройка не старше 7 лет.

Иметь квартиру в многоэтажном доме хочет каждый пятый респондент (17%). В панельных домах при этом готовы жить 7% россиян, монолитные дома предпочитают 3% респондентов. Обязательным элементом инфраструктуры современного многоквартирного дома большинство россиян считают детские площадки (84%), наличие парковочных мест (71%) и продуктовых магазинов (66%).

При этом 50% россиян считают, что живут в доме, состояние которого удовлетворительное, каждый третий (34%) опрошенный назвал состояние своего дома хорошим, еще 16% респондентов оценили его как плохое.

Опрос проводился 3-4 августа методом телефонного интервью. Объем выборки 1200 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.