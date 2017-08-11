Владельцам сносимых в рамках реновации гаражей выплатят компенсации

Владельцы гаражей, на месте которых будет строиться жилье по программе реновации, получат компенсации. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на коллегии стройкомплекса Москвы.

«У нас есть площадки чистые, где вообще нет никаких обременений. И есть площадки с небольшими обременениями, где-то гаражи стоят. И, кстати, мэром принято решение: вне зависимости от того, на сегодняшний день оформлены документы или не оформлены, если у человека есть гараж, мы ему выплачиваем компенсацию», — приводит RNS его слова. Он не уточнил размер компенсаций.