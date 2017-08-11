Власти Москвы готовят 323 стартовые площадки для реновации

В Москве ведется подготовка и согласование адресного перечня 323 стартовых площадок для программы реновации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Сейчас рассматриваются 323 стартовые площадки с потенциалом строительства 5,8 млн кв. м недвижимости, в том числе 237 первоочередных площадок с возможностью возведения 4,3 млн кв. м площадей», - сказал он. По словам Хуснуллина, планируется разработать 142 проекта планировки территории на 301 квартал, в том числе 99 первоочередных проектов на 228 кварталов.

Всего общая площадь подлежащих реновации домов составляет около 16 млн кв. м. Программа коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5144 домов.