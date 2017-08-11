В ходе реновации Москва будет сотрудничать с комбинатами группы ПИК

При строительстве жилья по программе реновации мэрия Москвы собирается сотрудничать только с модернизированными домостроительными комбинатами (ДСК), а сейчас этим требованиям соответствуют ДСК группы ПИК. Как передает ТАСС, это сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Также он назвал ДСК группы «Мортон» («Мортон» был куплен группой ПИК в октябре 2016 г.). «Однако по монолитному производству домов нам явно будет не хватать строителей. Ну ничего, будем применять новые методы и технологии - это большая задача, и она решаема», - сказал заммэра.

По его словам, власти Москвы в рамках реновации планируют возводить 70% монолитных домов и 30% панельных.