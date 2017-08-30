До конца года начнется подготовка к продлению салатовой ветки метро до поселка Северный

Москомархитектура до конца этого года начнет разработку градостроительной документации по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро до поселка Северный. Это агентству «Москва» сказали в пресс-службе комитета. Ранее о том, что нужно продлить в Северный метро, говорил мэр Сергей Собянин. Ветку решили продлить с учетом темпов развития поселка, роста его населения, а также в связи со строительством в поселке инновационного центра «Физтех XXI», говорится в сообщении. Проект градостроительной документации будет вынесен на публичные слушания.

Как отмечает председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, население Северного в 2020-2025 гг. может вырасти до 78 500 человек, а количество работающих там людей - до 53 000. «Ввод станции позволит обеспечить метро и жителей пос. Северный, и жителей Долгопрудного. Станция будет располагаться в одной-двух остановках автобуса от города», - цитирует ее пресс-служба комитета.

В 2017 г. должен быть запущен строящийся участок Люблинско-Дмитровской линии от станции «Петровско-Разумовская» до станции «Селигерская». Затем линию продлят от станции «Селигерская» до станции «Лианозово». Следующей станет станция в Северном.