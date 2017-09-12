Хуснуллин: утверждено строительство около 26 млн «квадратов» недвижимости вдоль МЦК

По уже утвержденной градостроительной документации вдоль Московского центрального кольца (МЦК) можно построить около 26 млн кв. м недвижимости различного назначения, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, слова которого приводятся на сайте Мосстройкомплекса.

По словам Хуснуллина, утвержденные проекты планировок включают строительство как коммерческих объектов - офисов, торговых комплексов и апарт-отелей, так и жилья - его по принятым градостроительным решениям в зоне МЦК можно построить около 10 млн кв. м.

«Развитие железнодорожной магистрали повышает интерес к активной градостроительной реорганизации пустующих или заброшенных территорий вокруг МЦК. Большую часть территорий зоны влияния кольца составляют бывшие производственные площадки, функции которых меняются на общественные, общественно-жилые или природно-реакреационные», — отметил заммэра.

МЦК длиной 54 км проходит по 26 районам Москвы. Магистраль имеет 15 пересадок на девять линий метро и шесть пересадок на пять радиальных железнодорожных направлений.