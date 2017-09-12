Мэрия: в ходе благоустройства Москвы выложено более 2 млн «квадратов» плитки

В рамках программы «Моя улица» в Москве благоустроено 327 улиц и городских пространств, заменено более 2 млн кв. м тротуарного покрытия на гранитную плитку, отремонтировано и промыто более 2300 фасадов зданий, сообщил руководитель департамента капремонта Москвы Алексей Елисеев, передает «Интерфакс».

Елисеев рассказал об этапах благоустройства улиц. «В 2012 г. в Москве был реализован первый проект — появился пешеходный маршрут протяженностью чуть более километра, в который вошли Рождественка, Кузнецкий Мост, Столешников и Камергерский переулки», — сказал он.

«Затем, в 2013-2014 гг., были созданы пешеходные пространства на улицах Никольская, Большая Дмитровка, Пятницкая, Маросейка, Покровка и Забелина, обустроен самый длинный в столице пешеходный маршрут площадь Гагарина — площадь Европы, благоустроена также ставшая полностью пешеходной Крымская набережная», — добавил он.

Елисеев также рассказал о реконструкции площади Тверская Застава, на которой многие годы до реализации программы «Моя улица» шел ремонт.

«Наконец-то была поставлена точка в том хаосе, который существовал на площади Тверская Застава. Что только там не планировали строить — и подземные торговые центры, и паркинги, в итоге было принято решение, что площадь будет такой, какая она сейчас. На площадь Тверская Застава был возвращен памятник Максиму Горькому, и было создано разворотное кольцо для трамвайного маршрута, который также вернулся сюда 70 лет спустя», — сообщил он.

По его словам, в 2017 г. также были благоустроены Садовое и Бульварное кольца, Тверская улица, 1-я Тверская-Ямская улица.

«В 2017 г. в программу также вошли улицы, прилегающие к парку "Зарядье" — Варварка, Москворецкая улица, Москворецкая набережная, Китайгородский проезд, 10 набережных Москвы-реки, новая пешеходная зона в районе Якиманки и ряд других ", — сказал глава департамента.

Чиновник также пообещал, что в Москве появится больше фонтанов.

«Мы попробуем вернуть понятие фонтанов, планируем установить несколько сухих фонтанов на Болотной набережной. Такой элемент, как фонтан, будем максимально возвращать в город», — сказал он.

По словам Елисеева, в ходе благоустройства было высажено более 7400 деревьев и 116 000 кустарников. Елисеев пообещал, что с ноября 2017 г. по март 2018 г. в Москве также будет высажено более 5400 деревьев.