Эксперт: цены на вторичное жилье в Подмосковье опустились на уровень 2012 года

Средняя удельная цена предложения вторичных квартир в Подмосковье по итогам августа составила 80 400 руб. за кв. м. Это соответствует уровню весны 2012 г. С весны 2015 г. цены на подмосковные квартиры снизились на 16%, подсчитали эксперты компании «МИЭЛЬ - сеть офисов недвижимости».

По словам управляющего партнера компании Татьяны Саксонцевой, с весны 2015 г., когда на рынке был достигнут максимальный уровень цен, больше всего подешевели квартиры в ближнем Подмосковье, где вторичный рынок испытывает наибольшее давление как со стороны локальных новостроек, так и со стороны новых проектов в Москве.

По данным компании, по итогам августа текущего года цены на вторичное жилье в ближайшем Подмосковье остановились на отметке 93 600 руб за кв. м.

«Интересно, что основная коррекция цен по всей Московской области наблюдалась с весны 2015 г. до весны 2017 г., – замечает Татьяна Саксонцева. – А вот с апреля 2017 г. средняя удельная цена предложения в целом по области стабилизировалась».

Таким образом, по данным на август, цены на подмосковные квартиры с начала года снизились в пределах 2-5%. При этом больше всего - более чем на 5% - подешевело жилье на западе и на севере в среднем Подмосковье - до 76 300 и 67 000 за кв. м соответственно.

Что касается объема предложения, то с начала года он незначительно снизился - на 1% и составил 49 900 квартир. При этом текущий объем предложения почти на 11% превышает объем предложения в августе прошлого года.