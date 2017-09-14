Москомстройинвест: треть квартир в Москве покупается по ипотеке

Доля сделок с ипотекой на рынке жилья в Москве в ближайшей перспективе будет сохраняться на уровне 30%, считает председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев в ходе XI Международного инвестиционного форума по недвижимости PROESTATE-2017, сообщается на сайте ведомства.

«По данным экспертов, участвующих в форуме, порядка 50-70% продаж жилья в регионах проходит с привлечением ипотеки. В Москве это число немного меньше – около 30-31%. Доля сделок с ипотекой в ближайшей перспективе будет сохраняться на этом же уровне», - говорит Тимофеев (цитата по сайту Москомстройинвеста).

По его словам, это связано с уровнем дохода москвичей. «В Москве уровень дохода населения отличается от регионов. Поэтому соотношение сделок с ипотекой и без нее меняться пока не будет», - отметил Тимофеев.

Он отметил, что одним из значимых инструментов ипотеки стала система банковского кредитования по комиссионным соглашениям, внедренная Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

«Банки кредитуют население от имени АИЖК, с которым у них подписаны комиссионные соглашения. Это стало большим подспорьем, которое получили в том числе и крупные застройщики. Ежемесячно у таких застройщиков проходит порядка 200-300 сделок [с ипотекой], провести их через один банк сложно», - пояснил Тимофеев.

Что касается доходности ипотечных сделок для банков, то она составляет, по словам председателя комитета, около 10-14%.

«Мы ожидаем, что в будущем году ипотечная ставка продолжит снижаться», - добавил Тимофеев.