Власти планируют увеличить инвестиции в новую Москву до 8 трлн рублей

Объем инвестиций в развитие новой Москвы до 2035 г. может вырасти до 8 трлн руб., заявил журналистам в четверг руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«По первоначальным планам, с 2035 г. в развитие новой Москвы предполагался объем инвестиций в 7 трлн руб., однако с учетом роста привлекательности новых округов, а также инфляции объем инвестиций может вырасти до 8 трлн», — сказал Жидкин.

По его словам, с момента присоединения новых территорий в их развитие уже инвестировано 780 млрд руб., причем только 120 млрд руб. из них — из средств городского бюджета.

«До 2035 г. здесь ожидается бурный рост строительства как жилья, так и объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Например, к этому времени планируется построить более 20 станций и около 70 км линий метро, 24 транспортно-пересадочных узла, 178 км трамвайных линий, 125 объектов здравоохранения, 110 школ и около 300 детских садов», — сказал Жидкин.