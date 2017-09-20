Десять московских улиц перекроют с субботы из-за фестиваля «Круг света»

На время проведения фестиваля «Круг света» в Москве - с 23 по 27 сентября - будут перекрыты 10 улиц, сообщила мэрия.

С 23 по 27 сентября нельзя будет проехать по Петровке от Кузнецкого Моста до Театрального проезда с 17.00 до 23.00, тогда же для автомобилистов будет закрыто Новоцарицынское шоссе от Шипиловского проезда до 1-й Радиальной улицы.

23 и 24 сентября с 15.00 до 23.00 участки четырех улиц также будут перекрыты. Это улица Академика Королева от Ботанической до Аргуновской, проезд со стороны Останкинского сквера от 1-й Останкинской до ул. Академика Королева, Новомосковская улица от 1-й Останкинской до ул. Академика Королева и 1-я Останкинская от Ботанической ул. до проезда в районе Останкинского сквера.

В эти же дни перекроют еще четыре участка с 21.00 до 23.00. Это улица Ботаническая от 1-й Останкинской до улицы Академика Королева, улица Дубовой Рощи от проезда Дубовой Рощи до улицы Академика Королева и улица Новомосковская от 1-й Останкинской улицы до проезда Дубовой Рощи. Также будет перекрыт проезд Дубовой Рощи (от улицы Дубовой Рощи до Новомосковской), говорится в сообщении мэрии.