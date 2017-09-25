ВЦИОМ: Россияне считают покупку недвижимости самым надежным способом сохранить деньги

В настоящий момент сбережения имеет чуть более трети россиян (36%). При этом самым надежным способом вложения денег для 46% сограждан остается покупка недвижимости. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа, который в конце августа провел телефонный опрос среди 1200 респондентов.

По данным организации, за два последних года доля сограждан, уверенных, что недвижимость – лучший способ сохранить средства, практически не изменилась. В 2015 г. так думали 45% россиян.

При этом хранить средства в банках предпочитают гораздо меньше сограждан – 29%. Наличность в рублях выбирают 17%, в иностранной валюте – 10%. 14% скорее вложили бы средства в золото и драгоценности, 7% купили бы акции предприятий, а 5% отнесли бы средства в пенсионный фонд. 13% ответить затруднились.

По данным социологов, сбережениями россияне считают сумму, которая начинается от 398 617 руб., это на 64% больше, чем в 2013 г., когда накоплениями считались 243 216 руб.