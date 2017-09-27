Медведев предложил создать сайты для оценки качества дорог водителями

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил создать интернет-порталы, с помощью которых автовладельцы смогут оценивать качество автомобильных дорог, передает ТАСС.

«Автовладельцы вправе принимать решения по отбору городских трасс [для ремонта], контролировать качество работ, указывать на аварийно опасные участки. Надо также внедрять здесь порталы обратной связи, чтобы люди могли сообщать о проблемах на дорогах, чтобы их жалобы автоматически попадали на рассмотрение или становились первоочередными задачами для тех, кто ответственен за состояние трасс», - сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Премьер отметил, что такой опыт уже есть в ряде регионов. Он сообщил, что в целом уже отремонтировано более 5000 автодорог, в том числе участки, где часто случались аварии.

«Таким образом мы ликвидируем около полутора тысяч мест концентрации дорожно-транспортных происшествий», - сказал Медведев.