Исследование: В Москве меньше всего улиц на одного жителя

В Москве приходится меньше всего улиц в перерасчете на одного жителя. В среднем, на одну улицу в столице приходится около 3500 москвичей. Больше всего улиц в пересчёте на количество жителей — в Ростове-на-Дону. Здесь на одну улицу приходится в среднем 450 человек. Далее идет Волгоград - 500 жителей города на одну улицу и Казань - более 500 человек. Такие данные приводятся в исследовании «Яндекса», проведенного по данным сервиса «Яндекс.Карты».

В исследовании «Яндекса», посвященном улицам России, проанализировано около 560 000 улиц в 43 000 населённых пунктов (без учёта самых маленьких деревень и сёл).

В Москве сервису известно 3855 улиц и 3738 их названий. Протяженность всех улиц Москвы составляет 934 м. По этому показателю Москва уступает только Санкт-Петербургу, где самые длинные улицы в стране.

Согласно «Яндекс.Картам», самая длинная улица Москвы - Варшавское шоссе, длина которого 22,5 км. Самая короткая - Средний Наставнический переулок - всего 31 м. Самым «кривым» оказался Проектируемый проезд № 5219 около станции метро «Спартак» - он сильнее всего отклоняется от прямой линии. Вообще в Москве достаточно много кривых улиц - по их количеству она занимает пятое место среди городов-миллионников.

Любопытно, что общая длина российских улиц — более 395 000 км. Пешеходу, который движется со скоростью 5 км в час и никогда не останавливается, понадобится более 9 лет, чтобы пройти по всем российским улицам.

Также в Москве больше всего улиц с уникальными названиями, которых больше нигде нет. Собственно, уникальные названия в Москве преобладают — их носят 51% улиц. Получается, что название каждой второй улицы - уникальное. Например, только в столице есть 5-й Котельнический или Малый Спасоглинищевский переулки. Меньше всего уникальных названий в Самаре — 17%.