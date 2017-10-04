«Архнадзор» нашел старообрядческий храм в списке попавших под реновацию зданий

В окончательно утвержденный список домов под снос по программе реновации попали объекты авторской архитектуры эпохи конструктивизма и превращенный в общежитие старообрядческий собор начала ХХ в. Это заявила организация «Архнадзор». В Москомархитектуре агентство ТАСС не смогло оперативно добиться ответа на вопрос, обладают ли эти строения исторической и культурной ценностью и почему они попали под снос.

Ранее в мэрии заверяли, что программа реновации не затронет ни одного здания авторской архитектуры, в том числе построенного в эпоху конструктивизма. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская обещала, что окончательный список исторических домов в Москве, попавших под реновацию, но заслуживающих сохранения, будет представлен на рассмотрение в столичное правительство в октябре. Она отмечала, что на тот момент перечень не был завершен. Окончательный список зданий под снос по программе реновации мэрия Москвы утвердила 3 октября.

Градостроители заметили в окончательном списке «два ключевых адреса конструктивистского Буденовского поселка (Большая Почтовая улица, дом 18/20, корпуса 10 и 11)». Здание по адресу Марксистская улица, дом 9, строение 3, по их словам, - старообрядческий Успенский собор на Апухтинке, который с 2009 г. имеет статус выявленного объекта культурного наследия.