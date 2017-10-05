В Москомархитектуре обещали не сносить попавший под реновацию старообрядческий храм

Попавший в окончательный список реновации бывший старообрядческий храм на Таганке будет сохранен. Это агентству «Москва» сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Внесение его в список сносимых домов она объяснила тем, что «люди проголосовали за включение» в программу реновации. «Жители, естественно, будут переселены, а дальнейшее функциональное использование здания будет определено отдельно. Мы планируем на рабочей группе на следующей неделе рассмотреть все 37 домов, которые были включены в программу реновацию», - сказала она.

О добавлении в список 37 объектов и об утверждении окончательного списка мэрия сообщила 3 октября. По словам Княжевской, среди этих 37 домов оказались и другие здания, представляющие собой архитектурную ценность. Они также будут сохранены, пообещала она. Среди них она назвала здания по адресам ул. 5-я Парковая, д. 32 (часть трехэтажного ансамбля 1951 г. постройки), ул. Большая Почтовая, д. 18/20, корп. 9а (конструктивистский пос. Буденовский 1955 г. постройки), ул. Большая Почтовая, д. 18/20, корп. 10 (конструктивистский пос. Буденовский 1926 г. постройки), ул. Большая Почтовая, д. 18/20, корп. 11 (конструктивистский пос. Буденовский 1930 г. постройки).

О том, что в окончательном списке появились объекты авторской архитектуры эпохи конструктивизма и превращенный в общежитие старообрядческий собор начала ХХ в., заявил «Архнадзор». Здание по адресу Марксистская улица, дом 9, строение 3, по словам градозащитников, - старообрядческий Успенский собор на Апухтинке, который с 2009 г. имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Ранее в мэрии заверяли, что программа реновации не затронет ни одного здания авторской архитектуры, в том числе построенного в эпоху конструктивизма.