«Дождь»: у зятя нового главы Дагестана нашлась полученная от мэрии Москвы квартира

Предприниматель из Санкт-Петербурга, зять нового главы Дагестана - Владимир Лебедев - имеет в собственности квартиру, расположенную по адресу Петровско-Разумовская аллея, 20. Таковы данные Росреестра, сообщает «Дождь». Об этом телеканалу рассказал заместитель гендиректора российского отделения Transparency International Илья Шуманов.

Площадь квартиры - 65 кв. м. Ранее квартира принадлежала городу, но потом перешла Лебедеву. Кадастровая стоимость жилья - 18,5 млн руб., рыночная стоимость - около 20 млн руб.

«Это интересная история, потому что господин Лебедев проживал и владел коммерческими компаниями в Санкт-Петербурге. На каком основании он получает от правительства Москвы имущество и приватизирует его — мне не совсем понятно», — заявил Шуманов.

Лебедев является топ-менеджером алкогольного холдинга, в который входит сеть «Ароматный мир». Как отмечает «Дождь», он также является совладельцем некоторых компаний холдинга.

3 октября президент России Владимир Путин назначил главой Дагестана Владимира Васильева.