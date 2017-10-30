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Депутат Хованская одобрила идею оплаты услуг ЖКХ в обход управляющих компаний

Председатель думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская поддерживает идею Минстроя ввести оплату жилищно-коммунальных услуг в обход управляющих компаний. Она сказала ТАСС, что выбирать – платить за ЖКХ напрямую или через УК – должен сам потребитель. В целом предложение Минстроя она поддерживает, хотя с полным текстом документа еще не знакома. «Это игра в нашу пользу, а не против нас», – считает Хованская.

О том, что в Минстрое подготовили законопроект, исключающий УК из процесса оплаты услуг ЖКХ, сообщили «Известия». Разрабатываемые поправки предполагают, что на счета управляющих компаний будет поступать только оплата за управление, а деньги за воду и отопление будут поступать напрямую ресурсоснабжающим организациям. Для потребителей принятие закона неудобств не создаст: одновременно будет введена и новая типовая форма единого платежного документа. Законопроект уже согласован с заинтересованными ведомствами, сказали изданию в пресс-службе Минстроя. Исключить УК из процесса оплаты в ведомстве решили, поскольку частично по их вине образуется задолженность за услуги ЖКХ.

Хованская напомнила, что восемь лет назад предлагала ввести возможность заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями в обход УК. В июне 2017 г. она и замред комитета по ЖКХ Павел Качкаев внесли в Госдуму похожий законопроект. По ее словам, он «депутатов устраивает». Хованская и Качкаев отмечают, что управляющие компании являются посредниками между собственниками и ресурсоснабжающими организациями, за эту деятельность не получают вознаграждения, но бывают должны находить дополнительные деньги на покрытие долгов конечных потребителей. Авторы законопроекта считают, что это «влияет на качество предоставления услуг по содержанию общего имущества в доме», а также на финансовое состояние лиц, управляющих домами, что может привести «к банкротству таких организаций».