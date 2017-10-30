Новости
Недвижимость
Новости

Собянин обещал реконструировать Северный речной вокзал за два года

Интерфакс
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Москве в ближайшие два года будет реконструирован Северный речной вокзал. Как передает «Интерфакс», это мэр города Сергей Собянин сказал телеканалу «Москва 24». Он напомнил, что город попросил передать ему этот объект, чтобы отреставрировать здание и благоустроить соседний парк. Там будет восстановлено историческое здание и комфортное городское пространство, пообещал мэр.

Вокзал, пирс, привокзальную площадь и парк обещают полностью обновить с сохранением исторического облика. Работы пройдут за счет города, после реконструкции Северный речной вокзал останется в собственности столичной мэрии.

В начале сентября ГУП «Мосгортранс» сообщил, что скоро начнет реставрацию объекта. В результате предприятие рассчитывало создать единую схему организации движения и комплекс обслуживания как пассажиров водного транспорта, так и посетителей прилегающего парка. Сотрудники Мосгортранса уже начали разрабатывать единую концепцию восстановления главного здания, инженерных коммуникаций и прилегающих территорий, говорил тогда замгендиректора предприятия Алексей Шуганцев.

Северный речной вокзал строился с 1932 по 1937 гг. по проекту архитекторов Алексея Рухлядева и Владимира Кринского. Здание украшает шпиль со звездой, снятой со Спасской башни Кремля.

Выбор редактора
Политика
Новости

"Ивантеевскому стрелку" предъявлено обвинение в покушении на убийство и в хулиганстве

Интерфакс/Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Подростку, который напал на учительницу школы №1 в подмосковной Ивантеевке, предъявлено обвинение по двум статьям. Об этом сообщила во вторник «Интерфаксу» пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Так, ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.30-ч.2 ст.105 (Покушение на убийство, двух или более лиц в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений) УК России и ч.3 ст.213 УК России (Хулиганство, совершенные с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств).

5 сентября учащийся 9-го класса школы №1 в Ивантеевке пришел на урок с пневматической винтовкой. Он нанес травмы своей учительнице кухонным топориком, а потом устроил в классе взрывы и стрельбу. Пострадали четыре человека, из них трое детей.

В конце сентября стало известно, что Росгвардия начала работу над законопроектом об ужесточении контроля за пневматическим оружием. Ведомство планирует «завести оборот пневматического оружия в управляемый режим», какой был бы близок к режиму контроля за огнестрельным оружием.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Яровая предложила регионам утверждать реестры организаторов детского отдыха

ТАСС
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Госдуму внесен законопроект, который должен повысить безопасность детей во время организованного отдыха и усовершенствовать услуги, которые оказывают организаторы отдыха и оздоровления несовершеннолетних. Как передает ТАСС, внесла законопроект вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Она предложила сделать обязательным заключение типового договора, который с организаторами отдыха будут подписывать родители детей и в которым будет полная информация об условиях отдыха.

Также Яровая предложила обязать администрации регионов публиковать в интернете списки учреждений, обеспечивающих детский отдых. Семьи смогут узнать, какие организации оказывают эти услуги на законных основаниях, пожаловаться на оказанные услуги и попросить особого контроля за организацией. Как объяснили в пресс-службе депутата, поправки предполагают введение новой формы общественного контроля за работой региональных чиновников по организации детского отдыха. Затрат на обратную связь с родителями не потребуется, «данная информация может быть включена в региональную электронную программу правительств», считает Яровая.

Также она предложила утвердить в регионах рекомендуемые туристические маршруты для организованных групп детей и публиковать эти перечни. Родители должны знать об особенностях природных, климатических условий в регионе, зонах повышенного риска, необходимости в специальных навыках и снаряжения для прохождения маршрута, чтобы оценивать готовность ребенка к такому путешествию, считает вице-спикер.

По мнению Яровой, задача закона - обеспечить родителей исчерпывающей информацией об условиях отдыха ребенка в конкретном месте и об организаторах, чтобы они могли принять решение, исходя из особенностей ребенка и из требований безопасности. «Кроме того, взаимоотношения семьи и организации, обеспечивающей отдых ребенка, должны быть защищены законом и носить правовой характер», - добавила она. В пресс-службе депутата напомнили, что она заявила эту инициативу 29 мая на заседании координационного совета при президенте по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г. Законопроект поддержали участники совета, Минтруда и думская фракция «Единой России».

Выбор редактора
Технологии
Новости

Суд не стал рассматривать иск журналиста Плющева к ФСБ из-за требования к Telegram

Интерфакс/Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мещанский суд Москвы отказался принимать иск журналиста радиостанции «Эха Москвы» Александра Плющева к ФСБ из-за требования спецслужбы к Telegram предоставить ключи шифрования переписки пользователей.

Иск возвращен истцу, так как из его содержания «не следует, что обжалуемые действия нарушают либо иным образом затрагивают права, свободы и законные интересы административного истца», сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

Плющев будет обжаловать это решение. Ранее он отмечал, что полномочия спецслужб и так достаточно велики и «сильные, толковые спецслужбы могут эффективно обеспечивать безопасность, не нарушая основных прав граждан».

Аналогичный иск также подавал Олег Кашин. Он считает, что требование ФСБ затрагивает право журналистов на конфиденциальное общение с источниками информации. Интересы истцов представляют адвокаты «Агоры».

Ранее Мещанский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 000 руб. за отказ передавать ФСБ информацию для декодирования сообщений пользователей. Основатель сервиса Павел Дуров отмечал, что требования ФСБ нереализуемы технически и, кроме того, противоречат 23-й статье Конституции РФ.

10 самых безопасных мессенджеров

Выбор редактора
Финансы
Новости

ВБ откажется финансировать проект повышения финансовой грамотности в России с 2018 года

ТАСС/Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Всемирный банк (ВБ), скорее всего, прекратит финансирование проекта повышения финансовой грамотности в России с 2018 г., сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак.

Он пояснил, что ВБ невозможно привлечь в условиях санкционного режима, так как принятый в августе конгрессом США документ прямо предписывает американским директорам международных финансовых организаций и банков развития голосовать против. Сторчак добавил, что с относительно небольшой поддержкой других акционеров России будет «трудно добиваться даже включения в повестку дня наших вопросов».

Это не повлияет на ход программы, подчеркнул Сторчак: масштабы финансирования проекта со стороны ВБ по сравнению с российскими затратами небольшие. Из информации на сайте ВБ следует, что общий объем финансирования проекта запланирован в $113 млн, из которых $88 млн – это средства бюджета Российской Федерации.

Сторчак напомнил, что в конце сентября правительство утвердило стратегию повышения финансовой грамотности на 2017–2023 гг., добавив, что затраты на нее пока не обсчитаны. Сейчас программа реализуется в регионах на условиях софинансирования с федеральным центром в соотношении 50% на 50%.

Стратегию планируется реализовать в два этапа. До 2020 г. будет разработан и реализован комплекс мер по повышению финансовой грамотности. С 2020 г. будет продолжено повышение уровня финансовой грамотности граждан до целевых показателей. Контролировать процесс будет Минфин.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Ирак ждет от «Роснефти» разъяснений по контрактам в курдской автономии

Прайм/Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министерство нефти Ирака ждет от «Роснефти» разъяснения по контрактам компании в Иракском Курдистане. Как передает «Прайм», это сообщил представитель ведомства Асем Джихад. «Во время нашего визита в Москву министр энергетики России подчеркнул, что все контракты, которые заключают российские компании, проходят через федеральное правительство и миннефти, – сказал он. – "Роснефть" пока не предоставила каких-либо объяснений». В Багдаде считают незаконным любой контракт, заключенный без согласия федерального правительства, компании грозит ответственность за такое нарушение, напомнил он.

10 дней назад министр нефти Ирака Джаббар аль-Луайби назвал незаконными соглашения о разработке нефтегазовых месторождений, если они были заключены без участия его ведомства. Он добавил, что правительство Ирака оставляет за собой право оспорить их в национальных и международных судах ради защиты национального достояния.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин говорил, что компания добывает нефть в Иракском Курдистане и соблюдает при этом местное законодательство.

В феврале 2017 г. Rosneft Trading SA заключила с Иракским Курдистаном трехлетнее соглашение о покупке нефти на $1 млрд. В июне 2017 г. «Роснефть» и правительство автономии подписали обязывающее соглашение о получении российской компанией доступа к управлению экспортным нефтепроводом мощностью 700 000 баррелей в сутки.

18 октября «Роснефть» объявила о заключении с правительством курдской автономии соглашения о покупке 80%-ной доли в пяти нефтяных месторождениях региона. Сумма сделки может составить около $400 млн. Суммарные запасы месторождений – около 670 млн баррелей нефти. 20 октября «Роснефть» объявила о вхождении в инфраструктурный проект по эксплуатации нефтепровода в Иракском Курдистане. Доля российской компании «может составить 60%», еще 40% будут принадлежать действующему оператору нефтепровода KAR Group.

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

Депутат Хованская одобрила идею оплаты услуг ЖКХ в обход управляющих компаний

ТАСС/Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Председатель думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская поддерживает идею Минстроя ввести оплату жилищно-коммунальных услуг в обход управляющих компаний. Она сказала ТАСС, что выбирать – платить за ЖКХ напрямую или через УК – должен сам потребитель. В целом предложение Минстроя она поддерживает, хотя с полным текстом документа еще не знакома. «Это игра в нашу пользу, а не против нас», – считает Хованская.

О том, что в Минстрое подготовили законопроект, исключающий УК из процесса оплаты услуг ЖКХ, сообщили «Известия». Разрабатываемые поправки предполагают, что на счета управляющих компаний будет поступать только оплата за управление, а деньги за воду и отопление будут поступать напрямую ресурсоснабжающим организациям. Для потребителей принятие закона неудобств не создаст: одновременно будет введена и новая типовая форма единого платежного документа. Законопроект уже согласован с заинтересованными ведомствами, сказали изданию в пресс-службе Минстроя. Исключить УК из процесса оплаты в ведомстве решили, поскольку частично по их вине образуется задолженность за услуги ЖКХ.

Хованская напомнила, что восемь лет назад предлагала ввести возможность заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями в обход УК. В июне 2017 г. она и замред комитета по ЖКХ Павел Качкаев внесли в Госдуму похожий законопроект. По ее словам, он «депутатов устраивает». Хованская и Качкаев отмечают, что управляющие компании являются посредниками между собственниками и ресурсоснабжающими организациями, за эту деятельность не получают вознаграждения, но бывают должны находить дополнительные деньги на покрытие долгов конечных потребителей. Авторы законопроекта считают, что это «влияет на качество предоставления услуг по содержанию общего имущества в доме», а также на финансовое состояние лиц, управляющих домами, что может привести «к банкротству таких организаций».

Выбор редактора
Политика
Новости

Максимальный размер декретных составит более 282 000 рублей в 2018 году

ТАСС
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет на 16 000 руб. в 2018 г., сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального фонда социального страхования (ФСС).

Размер пособия изменится, так как будет учитываться база для начисления страховых взносов на 2017 г., пояснили в ФСС: за 140 дней максимальное пособие составит 282 493 руб.

В 2017 г. размер пособия составлял более 266 000 руб. Если больничный лист составляет более 140 дней и продлевается в связи с осложнениями или многоплодной беременностью, то сумма увеличится пропорционально прибавившимся дням.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта «ВИМ-авиа»

Интерфакс/Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта «ВИМ-авиа», сообщил сегодня министр транспорта Максим Соколов. Согласно Воздушному кодексу России через три месяца после приостановления действия сертификат эксплуатанта подлежит аннулированию, если не будет возобновлен.

Минтранс России также поручил Росавиации рассмотреть план потенциального инвестора «ВИМ-авиа» Бориса Карлова по оздоровлению авиакомпании. «Мы дали соответствующее поручение Росавиации как регулятору рассмотреть эти планы, после этого представить свою позицию в министерство и правительство», – сказал Соколов.

Плана перезапуска «ВИМ-авиа» пока нет, «есть только разговоры о том, что этот план сформирован», констатировал министр.

Как писали «Ведомости», суть плана Карлова заключается в сокращении парка «ВИМ-авиа» с 29 до 9 самолетов и переориентации на Дальний Восток, Китай и страны Средней Азии. «ВИМ-авиа» на конец сентября была должна 10,8 млрд руб., в том числе 6,5 млрд руб. – банкам, из них 3 млрд руб. – «Зениту», 1,6 млрд руб. – «Абсолют банку».

Выбор редактора
Политика
Новости

Фельгенгауэр написала первый пост в Facebook после нападения

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Заместитель главного редактора «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр написала первое обращение в соцсетях после нападения. Она опубликовала пост в Facebook со словами благодарности врачам, коллегам, спасшим ее охранникам и чиновникам. В частности, она поблагодарила пресс-секретаря мэрии Москвы Гульнару Пенькову и пресс-секретаря вице-премьера Ольги Голодец Алексея Левченко. Адвоката Сергея Бадамшина, который представляет журналистку как потерпевшую сторону в деле напавшего на нее Бориса Грица, она поблагодарила за чувство безопасности. Журналистов она поблагодарила за проявленную деликатность и солидарность.

«Это не банальная вежливость или формальность. Это история о том, что за свою жизнь нужно бороться. Нужно драться. И жизни нужно спасать. Все мои благодарности адресованы людям неравнодушным и отважным. Честно говоря, я сама от себя не ожидала, что смогу так отчаянно сражаться за свое право жить. И я не была бы такой сильной, если бы не все вы, которым я говорю спасибо. Потому что, когда ты боец и когда есть люди, готовые бороться за тебя, вот тогда получается история со счастливым концом. История о том, как девочка побеждает маньяка», – написала Фельгенгауэр.

Журналистка получила удар ножом в горло в помещении редакции «Эха» в минувший понедельник. По обвинению в покушении на убийство задержан гражданин Израиля и России Борис Гриц. Он утверждал, что Фельгенгауэр преследует его телепатически.

Потерпевшую прооперировали в институте им. Склифосовского в тот же день, главред радиостанции Алексей Венедиктов отмечал, что организовать госпитализацию в НИИ удалось в том числе благодаря быстрой помощи мэрии Москвы и вице-премьера Голодец. В конце прошлой недели Фельгенгауэр разрешили писать сообщения в соцсетях. Разговаривать она уже может, но врачи ей рекомендуют молчать и беречь связки. С 30 октября Венедиктов обещал разрешить ей начать работать дистанционно, решать организационные вопросы.

После нападения на Фельгенгауэр главред «Эха» решил эвакуировать из страны из соображений безопасности и ведущую эфира Ксению Ларину.

Что случилось в редакции «Эха Москвы»

Выбор редактора
Новости

Суд отклонил апелляцию Siemens об аресте турбин в Крыму

  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Девятый апелляционный арбитражный суд Москвы оставил в силе решение арбитражного суда об отказе в аресте крымских турбин по спору Siemens со структурами «Ростеха», сообщил «Ростех».

По данным Siemens, турбины в скором времени должны быть смонтированы в Крыму, что принесет компании существенные убытки в случае удовлетворения основного иска и сделает исполнение судебного решения невозможным, отметил корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

По словам представителей «Ростеха», у Siemens нет никаких доказательств наличия турбин их производства в Крыму и проведения их монтажа. На прямой вопрос Siemens к ООО «ВО "Технопромэкспорт" в рамках заседания, находится ли спорное оборудование в данный момент во владении у них, представитель «Технопромэкспорта» отказался от комментариев.

11 июля немецкий концерн Siemens Aktiengesellschaft подал иск к структуре «Ростеха» – компании «Технопромэкспорт» (ТПЭ), которую он обвинил в незаконном перемещении газотурбинных установок в Крым. В октябре «Технопромэкспорт» сообщил о подаче встречного иска к Siemens о признании «недействительной, ничтожной» части сделки по турбинам.

Четыре турбины по заказу ТПЭ изготовил завод «Сименс – технологии газовых турбин». Они предназначались для строительства ТЭС в Тамани, но оно так и не началось. В сентябре 2016 г. ТПЭ выставил турбины на торги. Покупатель турбин должен был подключить их к сетям ФСК или других компаний, находящихся в России, говорилось в материалах. Также он не должен был нарушать санкции, введенные Россией, Германией, Евросоюзом, США и ООН, и обязан обезопасить ТПЭ от любых претензий, если это условие будет нарушено. Победитель аукциона должен был гарантировать, что оборудование не будет использоваться на электростанциях, имеющих прямое подключение к энергосистеме Крыма, а также на электростанциях, единственной задачей которых является энергоснабжение Крыма. Кто купил турбины – не известно.

Выбор редактора
Финансы
Новости

НПФ «Будущее» обжаловал сделку «Траста» с акциями «Открытия» накануне санации

Интерфакс
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

НПФ «Будущее» и две его управляющие компании («Иджи кэпитал партнерс» и «Север эссет менеджмент») подали в Арбитражный суд Москвы иск к банку «Траст», третьим лицом по делу выступает банк «ФК Открытие», следует из картотеки арбитражных дел.

Сумма исковых претензий «Будущего» составляет 12,557 млрд руб.

НПФ «Будущее» владел 4,1% акций банка «Открытие», о мерах по оздоровлению которого было объявлено в августе 2017 г.

Член совета директоров НПФ «Будущее» Дмитрий Минц (сын основного владельца группы Бориса Минца) не исключал, что пенсионный фонд может подать иск к «Трасту», потому что тот при покупке акций банка «Открытие» не сделал публичную оферту о выкупе бумаг остальным акционерам. «Потенциально возможен иск против "Траста", но еще не решили», – сказал Минц агентству Reuters на прошлой неделе.

Как писали «Ведомости», «Траст» за несколько дней до ввода временной администрации в банк «Открытие» выкупил его акции на 40 млрд руб. у трех НПФ: РГС (4,97% акций банка), электроэнергетики (4,86%) и «Лукойл-гаранта» (2,99%). О введении временной администрации в «ФК Открытие» с его последующей передачей в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ объявил 29 августа. Последняя крупная сделка с акциями банка – почти на 14 млрд руб. – была заключена 28 августа.

Эксперты полагают, что смыслом сделок для ЦБ мог быть перенос потерь по акциям «ФК Открытие» с пенсионных фондов на «Траст».

Выбор редактора
Загрузить ещё
Preloader more
Фото