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Собянин обещал реконструировать Северный речной вокзал за два года

В Москве в ближайшие два года будет реконструирован Северный речной вокзал. Как передает «Интерфакс», это мэр города Сергей Собянин сказал телеканалу «Москва 24». Он напомнил, что город попросил передать ему этот объект, чтобы отреставрировать здание и благоустроить соседний парк. Там будет восстановлено историческое здание и комфортное городское пространство, пообещал мэр.

Вокзал, пирс, привокзальную площадь и парк обещают полностью обновить с сохранением исторического облика. Работы пройдут за счет города, после реконструкции Северный речной вокзал останется в собственности столичной мэрии.

В начале сентября ГУП «Мосгортранс» сообщил, что скоро начнет реставрацию объекта. В результате предприятие рассчитывало создать единую схему организации движения и комплекс обслуживания как пассажиров водного транспорта, так и посетителей прилегающего парка. Сотрудники Мосгортранса уже начали разрабатывать единую концепцию восстановления главного здания, инженерных коммуникаций и прилегающих территорий, говорил тогда замгендиректора предприятия Алексей Шуганцев.

Северный речной вокзал строился с 1932 по 1937 гг. по проекту архитекторов Алексея Рухлядева и Владимира Кринского. Здание украшает шпиль со звездой, снятой со Спасской башни Кремля.