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Минстрой рассказал о темпах строительства жилья в России в январе

Ввод жилья в январе 2018 г. вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

По словам министра, в январе было сдано 4,7 млн кв. м жилья по сравнению с январем 2017 г. «Январь не самый показательный месяц, но в любом случае мы видим, что результаты есть», - сказал Мень.

По предварительным данным Минстроя, ввод жилья в 2017 г. составил 78,6 млн кв. м жилья, что на 2,1% ниже результата годом ранее.

В этом году Минстрой ожидает роста жилищного строительства, драйвером которого будет ипотека. «По нашим оценкам, в 2018 г. мы можем выйти на 80 млн кв. м», - сказал Мень,

По словам Меня, задача на перспективу (после 2025 г.) - строить «один метр на гражданина в год», или 140 млн кв. м в год. «Стратегией развития в жилищной сфере до 2025 г. прописаны амбиционные задачи - ввод 120 млн кв. м жилья в год», - уточнил министр.