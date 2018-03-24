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В Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню

В центре Екатеринбурга снесли недостроенную телебашню, высота которой составляла почти 220 м. Она была самым высоким сооружением города. На месте башни планируется построить многофункциональную ледовую арену.

Как рассказали «Интерфаксу» в подрядной компании «Р.В.С.», которая проводила работы по сносу, башня была демонтирована методом направленного разрушения в два этапа: сначала была взорвана нижняя часть, затем упала верхняя.

Местные жители собрались, чтобы посмотреть на снос. Сначала прозвучала громкая сирена, затем раздался взрыв и башня завалилась на бок, подняв огромное облако пыли.

Строительство телебашни началось еще в 1983 г. Ее высота должна была составить 361 м. Строительство активно велось до 1991 г., но потом было заморожено из-за проблем с финансированием.