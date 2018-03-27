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Эксперты назвали города с самой дорогой арендой жилья в мире

Самым дорогим городом в мире для арендаторов жилья в массовом сегменте является Сан-Франциско – средняя ставка аренды здесь составляет $650 в неделю, подсчитала компания Savills, эксперты которой составили рейтинг самых дорогих городов мира для съемщиков жилья.

«В Сан-Франциско крайне высокий спрос на аренду со стороны молодых специалистов высокотехнологического сектора, которые приезжают в город. Однако здесь наблюдается дефицит предложения жилья в аренду, так как закон о регулировании арендной платы действует как сдерживающий фактор для новых арендодателей. По иронии судьбы законодательный акт, который выгоден для нынешних арендаторов, влечет за собой рост арендных ставок для новых жильцов», – говорит Иоланда Барнс, директор департамента мировых исследований Savills.

После Сан-Франциско, по подсчетам экспертов, следуют два других крупных американских города – Нью-Йорк ($570 в неделю) и Лос-Анджелес ($550 в неделю). Четвертую и пятую строчки рейтинга заняли города Лондон ($500) и Дублин ($480). «В Дублине активная внутренняя экономика и ограниченный рынок сбыта в 2017 г. привели к росту стоимости аренды массового жилья на 5,7%», – говорится в исследовании.

«Гонконг, который наравне с Лондоном является одним из самых дорогих городов мира для покупки жилья, занимает лишь 9-ю строчку рейтинга по стоимости аренды жилья массового сегмента – $450», – говорится в исследовании.

Эксперты отмечают, что первая десятка городов с самыми высокими ценами на аренду дорогого жилья очень сильно отличается от лидеров по стоимости аренды массового жилья.

Самый дорогой город для аренды элитной недвижимости – Нью-Йорк со ставкой в $3260 в неделю. Это почти в 5 раз больше, чем аренда квартиры или дома массового сегмента в этом же городе. На втором месте – Токио ($2750 в неделю), который не вошел в число самых дорогих городов для аренды массового жилья. В пятерку лидеров также вошли Лондон ($2410), Гонконг ($2390), Амстердам ($1940).

«Наш анализ говорит о том, что самые дорогие города для покупки недвижимости не всегда являются самыми дорогими для аренды, – говорит Иоланда Барнс. – Стоимость массового жилья в Гонконге сейчас составляет около $16 300 за 1 кв. м, что почти в 2 раза больше, чем в Сан-Франциско. Однако стоимость аренды жилья данного класса в Гонконге примерно на 30% ниже, чем в Сан-Франциско».

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