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«Галс-девелопмент» заплатит 2,7 млрд рублей за отказ строить муниципальное жилье

Структура девелопера «Галс-девелопмент» ЗАО «Кунцево-инвест» заплатит в бюджет Москвы 2,7 млрд руб. в счет отказа от обязательств по строительству двух жилых домов на 40 000 кв. м в поселке Рублево, передает «РИА Недвижимость» со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста и «Галс-девелопмента».

Решение заменить денежной компенсацией в 2,7 млрд руб. строительство жилых домов было принято на заседании ГЗК в апреле 2018 г. ЗАО «Кунцево-инвест» должно было построить два муниципальных дома по адресам: 2-я Ново-Рублевская улица, владение 2, и 3-я Ново-Рублевская улица, владение 4, рассказали агентству в пресс-службе Москомстройинвеста.

В свою очередь в пресс-службе «Галс-девелопмента» уточнили агентству, что адреса в поселке Рублево были включены в распорядительный документ правительства Москвы № 30-РП от 14 января 2003 г., который, в частности, предполагал возведение жилья по этим адресам для общегородских программ.

«Компания "Галс-девелопмент" не осуществляла строительство домов в поселке Рублево, так как данные дома не входили и не входят в программу переселения жителей из пятиэтажных жилых домов района Кунцево. В целях дальнейшей реализации программы переселения было принято решение о замене строительства двух жилых домов в поселке Рублево на денежную компенсацию городу», — сказал собеседник агентства в пресс-службе девелопера. В компании также отметили, что «замена обязательства перед городом на форму денежной выплаты не окажет негативного влияния на финансовое положение компании", у которой "достаточно собственных средств для проведения выплат".