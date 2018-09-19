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РБК узнал об отказе Гуцериева от строительства Hilton на Тверской

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева выставила на продажу проект строительства отеля на Тверской, 10, на месте гостиницы Центральная. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости. Изначально предполагалось, что отель будет отдан под управление сети Hilton, но при продаже договоренности c оператором будут расторгнуты. В конце 2015 г. стороны планировали вложить проект 6,6 млрд руб., или $100 млн.

Оператор уже уведомлен об отказе от проекта, говорит собеседник издания, близкий к «Сафмару». «Без обязательств перед отельным оператором» продать объект будет легче, поясняет он. В пресс-службе Hilton и «Сафмаре» вопрос не прокомментировали. Источник издания говорит, что «Сафмар» хотел бы выручить за объект $50–70 млн (3–5 млрд руб.).

Одним из претендентов на покупку проекта является гостиничная сеть Corinthia, отмечают источники. Это мальтийский отельный оператор, в портфеле которого 13 гостиниц. «На Тверской Corinthia может открыть «пять звезд» по аналогии со своим отелем на Невском проспекте в Санкт-Петербурге», — уточнил один из собеседников. Компания «искала место под флагманский отель в Москве» и интересовалась в том числе площадкой на Тверской, рассказала партнер по гостиничному бизнесу и туризму Cushman & Wakefield Марина Уcенко. Представитель Corinthia заявил, что в компании «пока не готовы комментировать эту тему».