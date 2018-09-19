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Банки выдали россиянам ипотечных кредитов на 1,8 трлн рублей с начала года

За 8 месяцев текущего года в России было выдано 910 000 - 920 000 ипотечных кредитов на сумму 1,8 трлн руб. Это в 1,5 раза больше, чем за 8 месяцев 2017 г. в количественном выражении и в 1,65 раза – в денежном. Такие данные приводятся в сообщении госкомпании «Дом.рф».

В июле средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки достигла 9,09%. Это произошло в результате летнего снижения ставок застройщиками - лидерами рынка. На приобретение готового жилья на вторичном рынке средневзвешенная ставка составила 9,75%.

По оценкам «Дом.рф», по итогам 2018 г. ипотечных кредитов гражданам будет выдано на общую сумму в 3 трлн руб. Темпы роста ипотечного рынка к концу 2018 г. могут составить 20-30%.

Ипотечный портфель банковской системы на начало августа превысил 6 трлн руб. За последние 12 месяцев прирост составил 24%. При этом доля ипотеки в общем портфеле кредитов населению по итогам 7 месяцев 2018 г. сохранилась на уровне конца 2017 г. и составила 44%. Качество ипотечного портфеля пока остается на высоком уровне: просроченная задолженность составляет 1,95%.