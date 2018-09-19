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Счетная палата сообщила о недостроях на 160 млрд рублей на Северном Кавказе

Счетная палата на Северном Кавказе нашла 4038 недостроенных объектов, в которые было вложено в общей сложности 160,7 млрд руб. Об этом говорится на сайте ведомства. Там отмечается, что данные представлены на начало 2018 г.

Из общего числа недостроев в 1531 объект вложено 88,3 млрд руб. в том числе из федерального бюджета. При этом финансирование 1178 объектов было начато более восьми лет назад, строительство 1046 объектов приостановлено, из них 1018 – без консервации. Наибольшее количество объектов, приостановленных без консервации, находятся в Чечне (464) и Дагестане (387).

По словам аудитора счетной палаты Юрия Росляка, значительная часть незавершенного строительства – это социальные объекты, «в том числе недостроенные школы, ввод которых мог бы решить проблему двух- и трехсменного обучения, которое до сих пор существует в регионе».