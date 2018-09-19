Недвижимость

Новости

В Госдуму внесен проект закона о реновации жилья во всех регионах

Проект закона «О реновации жилищного фонда в РФ» внесен на рассмотрение в Госдуму. Авторы проекта - лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и руководитель комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская. Законопроект опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Проект Федерального закона направлен на предотвращение возникновения аварийного жилищного фонда, говорится в пояснительной записке к документу. Он предоставляет право региональным властям за счет средств местных бюджетов (и иных не запрещенных законодательством источников) реализовывать программы реновации. Для этого региональным властям предоставляется право создать специальный фонд.

По мнению авторов проекта, реновация наиболее эффективно позволяет решить задачу обновления жилищного фонда, так как действующие механизмы расселения аварийного жилищного фонда носят точечный характер и не охватывают весь объем жилых домов, требующих обновления. Именно поэтому «органы государственной власти субъектов Российской Федерации должны получить право реализации реновации жилищного фонда на своих территориях».