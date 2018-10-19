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Raven Russia отказалась от покупки сети торговых центров в России

Британская инвестиционная компания Raven Russia отказалась покупать принадлежащую австрийскому фонду Atrium Europian Real Estate (AERE) сеть торговых центров «Парк хаус», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на трех брокеров коммерческой недвижимости.

По информации источников, продавца не устроила предложенная цена. Raven Russia не прокомментировала данную информацию. Представитель австрийского фонда Ричард Сандерленд сообщил, что компания удовлетворена работой российских активов. Однако возможность продажи сети в России в долгосрочной перспективе не исключена, уточнил он.

Австрийский фонд владеет 34 торговыми центрами общей площадью более 900 000 кв. м в Польше, Чехии, Словакии и России. Стоимость этих объектов оценивается в 2,5 млрд евро, отмечает «Коммерсантъ». В России AERE принадлежит семь объектов под брендом «Парк хаус» (общая площадь — 279 800 кв. м). Из них два торговых центра размещены в Москве и по одному в Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Екатеринбурге и Тольятти. По данным отчетности AERE за первое полугодие текущего года, стоимость российских активов оценивается в 300 млн евро.

Летом 2017 г. «Ведомости» писали, что AERE выставила на продажу российский портфель «Парк хаус». Raven Russia заинтересовалась объектами. В России британская компания является крупным владельцем складской недвижимости. В собственности у Raven Russia 15 действующих логопарков класса А общей площадью 1,8 млн кв. м. В этом году Raven Property Group купила площади в индустриальном парке «Север» на Ленинградском шоссе Московской области. По данный Knight Frank, стоимость сделки оценивается в 7 млрд руб.

Сделка по продаже объектов «Парк хаус» может стать самой большой на рынке торговой недвижимости, считает «Коммерсантъ». На данный момент крупнейшей в 2018 г. сделкой является покупка сетью «Леруа Мерлен» 12 магазинов «К-Раута» за 12 млрд руб., сообщил директор финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Игорь Роганович.