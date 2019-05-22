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Подконтрольный ВТБ «Галс девелопмент» сменил руководство

Ведомости
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Президент «Галс девелопмента» Сергей Калинин покидает свой пост, рассказали «Ведомостям» двое его знакомых и подтвердил источник, близкий к девелоперу. Вместе с ним из компании, по их словам, могут уйти и другие топ-менеджеры «Галс девелопмента».

По их словам, Калинин принял решение покинуть компанию с 3 июня по личным мотивам. На его место, скорее всего, будет назначен Виктор Адамов, который сейчас является членом совета директоров «Галс девелопмента». Представитель последнего от комментариев отказался. «Ведомости» ожидают ответа от представителя группы ВТБ (владеет девелопером). Калинин проработал в «Галс девелопменте» 8 лет, перейдя туда из девелоперской компании KR Properties.

Общий объем девелоперских проектов «Галс девелопмента» – около 2 млн кв. м. Основным акционером компании является ВТБ, банку принадлежит 98,1%. В портфель проектов компании входят «Центральный детский магазин на Лубянке», отель «Пекин», бизнес-центры SkyLight и «Даниловский форт», курортный комплекс «Камелия», а также другие объекты коммерческой недвижимости. Также девелопер строит жилье: ЖК «Наследие», кварталы Wine House, «Сады Пекина» и «Театральный дом», МФК «IQ-квартал» в ММДЦ «Москва-сити».

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Финансы
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Госдума приняла закон о налогообложении сделок при санации банков

Ведомости
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Госдума приняла в третьем чтении закон, уточняющий налогообложение сделок в рамках санации банков и переуступки кредитов при исполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ), передает «Интерфакс».

В документе предлагается признавать рыночными цены в сделках по переуступке кредитов по исполнению ГОЗ и по уступке банком прав требований в случае санации. То есть эти сделки не будут считать контролируемыми.

Законопроект также вносит в перечень видов доходов, которые не облагаются налогом на прибыль, сумму прекращенных перед уполномоченным банком обязательств исполнителей ГОЗ. Замминистра финансов Илья Трунин пояснял, что, когда один банк передает обязательства другому банку, формально возникают доходы в натуральной форме, их и предлагается не облагать налогом на прибыль.

Закон вступит в силу со дня опубликования. Его нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января прошлого года.

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В Италии перевернулся автобус с российскими туристами

Ведомости
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В Италии произошло ДТП с туристическим автобусом, в результате которого погиб один человек и десять пострадали – вероятно, это россияне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российского посольства в стране.

По его словам, о произошедшем посольство оповестили итальянские власти. По их данным, в целом в автобусе находились 60 человек, предположительно все – граждане России, один из них погиб. Российское дипломатическое представительство проверяет эту информацию.

По данным местного агентства ANSA, автобус перевернулся на трассе Сиена – Флоренция. Агентство, не уточняя национальность пассажиров, подтверждает смерть одного человека.

Corriere della Sera пишет, что в автобусе были не менее 50 российских туристов. По ее информации, погибла женщина, пятнадцать человек получили ранения. Причиной мог стать мокрый после дождя асфальт, отмечает издание: автобус протаранил барьеры у дороги и вылетел в кювет.

Как пишет Il Tempo, погибший – турист из России. По данным издания, всего в автобусе было около 60 человек – это граждане разных стран Восточной Европы. У них был тур по городам искусства, отмечает Il Tempo.

Экономика
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Минфин объяснил ущерб в 80 млрд рублей от передачи «Российского капитала» в Дом.РФ

Ведомости
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Ущерб государству в 80 млрд руб. при передаче банка «Российский капитал» институту развития в жилищной сфере Дом.РФ, о котором сообщила Счетная плата, обусловлен разными подходами к передаче госимущества, сообщает РБК со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Моисеева.

Моисеев пояснил, что Росимущество получило акции банка от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по исторической балансовой стоимости. Она была сформирована в ходе санации банка, финансового оздоровления на его балансе других кредитных организаций и финансирования завершения строительства объектов обанкротившегося девелопера «СУ-155", отметил Моисеев.

Позже банк был передан в уставный капитал Дом.РФ, но уже по справедливой стоимости по требованию закона об акционерных обществах. «Балансовая стоимость вложений в достройку "СУ-155", например, составляет 33,2 млрд руб., а их справедливая стоимость – ноль», – сказал чиновник. Эти деньги, по его словам, фактически являются безвозмездным финансированием достройки проблемных домов девелопера и «не имеют перспектив возврата».

«Российский капитал» был переименован в Дом.РФ в декабре 2018 г. На его базе теперь создается опорный банк строительного сектора. Ранее Счетная палата оценила потери казны при передаче акций «Российского капитала» в Дом.РФ в 80,5 млрд руб. Аудиторы поясняли, что АСВ «передало в Росимущество свой дочерний банк по балансовой стоимости 84,14 млрд руб., а в Дом.РФ пакет перешел уже по рыночной цене в 3,63 млрд руб., которую определил оценщик.

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Бизнес
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Доля «Севергрупп» в «Ленте» превысила 70%

Ведомости
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«Севергрупп» Алексея Мордашова увеличила долю в «Ленте» с 59,17 до 70,95%, сообщает ритейлер.

«Севергрупп» выкупает акции «Ленты» в рамках оферты, направленной миноритариям в конце апреля. Предложение должно было действовать до 21 мая. Однако 16 мая доля компании в ритейлере превысила 50%, и программа выкупа бумаг была продлена до 4 июня.

30 апреля «Севергрупп» завершила покупку 41,9% «Ленты» у инвестфонда TPG и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Глобальная депозитарная расписка ритейлера была оценена в $3,6, акция – в $18. На тех же условиях «Севергрупп» выкупает доли миноритариев. Вся компания оценена примерно в $1,75 млрд.

Мордашов ранее заявлял, что намерен сохранить публичный статус «Ленты». По его словам, публичные компании «создают для акционеров наибольшую стоимость».

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Финансы
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ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот

Ведомости
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Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов». Соответствующую инициативу она озвучила на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, передает «Интерфакс».

«Мы считаем, что это риск для финансовой системы и для граждан, потому что они могут использоваться иногда в том числе для каких-то мошеннических операций», – сказала она.

По ее словам, в ЦБ сейчас разрабатывают поправки в законодательство, в случае принятия которых выпуск «банкнотоподобных экземпляров» будет запрещен, за него будет установлена ответственность. По ее словам, ЦБ намерен исключить возможность появления на рынке сувенирных денег, которые внешне напоминают настоящие. При этом выпуск банкнот меньшего или большего размера допустимо сохранить.

Как ранее сообщал РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве, в августе 2018 г. неизвестный внес в банкомат на северо-западе города 148 «билетов банка сувениров» номиналом по 5000 руб. каждый, деньги он зачислил на две банковские карты. Несмотря на то что 35 купюр банкомат не принял, в общей сложности злоумышленнику удалось похитить 565 000 руб.

Название банка МВД не называло, но указало адрес: Луков переулок, д. 2, стр. 1. В этом здании размещается Московский кредитный банк. Позднее в пресс-службе Московского кредитного банка заявили, что кредитная организация не понесла ущерба из-за этого инцидента, поскольку служба безопасности банка блокировала операции.

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Технологии
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YouTube скроет детали о числе подписчиков каналов

Ведомости
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Видеохостинг YouTube с августа поменяет счетчики подписчиков каналов: вместо точного числа будет указываться округленное, говорится в блоге видеосервиса.

Например, при 4227 подписчиках счетчик будет показывать «4,2 тысячи». Если на канал подписаны 51 389 232 человека, счетчик будет показывать «51 млн», пока число подписчиков не достигнет 52 000 000. При этом владельцы каналов будут видеть точное число подписчиков.

«Мы знаем, что количество подписчиков чрезвычайно важно как для создателей каналов, так и для их поклонников, поэтому мы хотели бы предупредить всех об изменениях за несколько месяцев», – говорится в блоге YouTube. Компания пообещала раскрыть больше деталей о нововведении ближе к августу. Видеосервис не объяснил решение изменить счетчик и не прокомментировал, связано ли оно с тем, что блогеры соревнуются друг с другом и испытывают давление из-за резкого роста или снижения числа подписчиков, отмечает The Verge.

С метриками экспериментирует не только видеохостинг: ранее Instagram начал тестировать отключение счетчика лайков под фотографиями. «Мы хотим, чтобы ваши подписчики сосредоточились на том, чем вы делитесь, а не на том, сколько лайков получают ваши посты», – указывала компания. TechCrunch отмечал, что в случае введения функции «скрыть лайки» пользователи и рекламодатели начнут обращать больше внимания на количество подписчиков и комментариев.

Бизнес
Новости

Акции Кузбасской топливной компании рухнули более чем на 10% из-за решения по дивидендам

Ведомости
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Акции Кузбасской топливной компании (КТК) утром в среду, 22 мая, рухнули на бирже более чем на 10% на новостях о возможной невыплате дивидендов за 2018 г., следует из данных торгов.

На Московской бирже к 11.20 акции КТК упали до 137,4 руб. (-8,4%), минимум сделок составил 131 руб. (-12,7%) – минимум с конца декабря 2017 г., объем торгов превысил 27 млн руб.

Как отмечается в материалах компании, совет директоров рекомендовал акционерам оставить в распоряжении компании чистую прибыль, полученную по итогам работы за 2018 г. и отказаться от выплаты дивидендов.

КТК была образована в 2000 г. по инициативе губернаторов Кемеровской и Новосибирской областей. В ее состав входят четыре угольных разреза в центральной части Кузбасса – «Брянский», «Черемшанский», «Вино­градовский», «Караканский-Южный», а также две обогатительные фабрики.

Предприниматель Михаил Гуцериев и его сын Саид в начале мая сообщили, что докупили 16,8% КТК и довели долю в ней до 18,9%. Они увеличили пакет через кипрские Kilton Overseas Limited, Rontelor Holdings Limited и Hemfield Finance Limited, стоимость приобретенного пакета составила 3 млрд руб.

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Политика
Новости

Спикер Верховной рады Украины оспорит ее роспуск в суде

Ведомости
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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий пообещал оспорить в Конституционном суде указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента, об этом он сообщил в Facebook.

«Печально и тревожно, что гарант конституции Украины начинает свою деятельность на должности с грубого нарушения конституции. Плохой знак», – написал он. В комментариях он пояснил, что оспорит президентский указ.

После инаугурации в качестве президента Зеленский анонсировал роспуск парламента. На следующий день он подписал указ о досрочном прекращении работы Верховной рады нынешнего созыва и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля.

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Бизнес
Новости

Самолет Ту-134 совершил последний рейс в своей истории

Ведомости
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Пассажирский самолет Ту-134 авиакомпании «Алроса» (принадлежит одноименному алмазному холдингу) вылетел в заключительный рейс, сообщил ТАСС гендиректор «Алросы» Андрей Гулов. Около 12.20 по местному времени (8.20 мск) лайнер, летевший из города Мирный (Якутия), приземлился в новосибирском аэропорту «Толмачево», свидетельствует онлайн-табло аэропорта.

«Алроса» была единственной авиакомпанией, которая использовала этот лайнер для регулярных пассажирских перевозок. Теперь у нее остался только один самолет семейства «Ту» – это Ту-154, который, как рассказывал ранее «Ведомостям» Гулов, будет эксплуатироваться весь 2019 г. Осенью 2018 г. «Алроса» уже вывела из эксплуатации один Ту-154.

Как рассказал Гулов, на заключительный рейс Ту-134 было продано 72 билета. Полет был посвящен «людям, которые его [самолет] конструировали, производили, управляли им, пользовались в качестве пассажиров», и по прибытии лайнера ожидается торжественная встреча, отметил он. По его словам, самолет будет передан музею истории авиации, созданному при аэропорте «Толмачево».

Гулов подчеркнул, что в последние годы значительное удорожание авиационного топлива свело на нет эффективность Ту-134. Появились также новые самолеты, добавил он.

В ноябре 2018 г. авиакомпания Red Wings прекратила эксплуатацию всех имевшихся в ее парке самолетов Ту-204. Она была единственным авиаперевозчиком в России, использовавшим этот тип судов на регулярных рейсах.

Ту-134 – ближнемагистральный пассажирский самолет, который был разработан конструкторским бюро имени Туполева. Первый полет прототипа был совершен в 1963 г., серийный выпуск начался в 1980 г. Лайнер способен вместить до 80 пассажиров.

Бизнес
Новости

Bloomberg сравнил состояния современных миллиардеров и магнатов ХХ века

Ведомости
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Один из богатейших людей XX в. Джон Рокфеллер был в три раза богаче основателя Amazon Джеффа Безоса, состояние которого оценивается в $117 млрд, пишет Bloomberg. Авторы материала разработали методику, позволяющую сравнивать цены и стоимость денег в различные периоды мировой истории. Они указывают, что Рокфеллер в 1937 г. обладал состоянием в $1,5 млрд. При учете инфляции в наши дни это сравнимо с $26 млрд.

Но если учесть долю состояния Рокфеллера от ВВП США (1,6%) и сравнивать эту цифру с современными условиями, то нефтяной магнат был в три раза богаче Безоса. Согласно разработанной методике, сталелитейный магнат начала прошлого века Эндрю Карнеги был богаче Билла Гейтса ($321 млрд против $213 млрд, по оценке Bloomberg), железнодорожный магнат Корнелиус Вандербильт обладал большим состоянием, чем основатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт ($238 млрд против $93 млрд).

Авторы исследования также указывают, что живший в XI в. двоюродный брат британского короля Вильгельма Завоевателя владел землями, которые сейчас можно было бы оценить в $203 млрд, а состояние подавившего восстание Спартака римского консула Марка Красса можно оценить в $210 млрд.

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Политика
Новости

Московское метро объяснило трудности при эвакуации пассажиров из тоннеля

Ведомости
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Сотрудники метрополитена не могли выпустить из вагонов застрявших во вторник вечером в тоннеле пассажиров и вывести их по путям из соображений безопасности, сообщает пресс-служба метро.

Движение поездов по Солнцевской и Большой кольцевой линиям метро было прервано 21 мая около 18.45, восстановить его удалось только после полуночи. Специалисты назвали две основные версии инцидента – неисправность контактного рельса или неисправность токоприемника поезда.

При этом отмечается, что в тоннеле могли застрять пять поездов, но два из них удалось отправить на ближайшие станции. «По регламенту это приоритетный способ доставки пассажиров до станций при сбое: в этом случае пассажирам не приходится покидать поезд», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что вывезти таким же способом остальные три поезда не удалось из-за особенностей неисправности и рельефа перегона. Из-за этого пришлось эвакуировать более 1000 застрявших в вагонах пассажиров по другому сценарию: к заблокированному составу подъезжал другой и забирал людей на станцию «Хорошевская». «Вариант с выведением пассажиров по тоннелю был небезопасен. До ближайшей станции пришлось бы идти более километра по путям, а без специальной подготовки это опасно», – заявили в метро.

По информации пресс-службы, на станции пассажиров ждали медики, но оказание помощи никому не потребовалось. Всего на эвакуацию 1041 пассажира, по официальным данным, ушло 3 часа 20 минут. Установить точные причины инцидента метрополитен обещает в течение недели.

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