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Подконтрольный ВТБ «Галс девелопмент» сменил руководство

Президент «Галс девелопмента» Сергей Калинин покидает свой пост, рассказали «Ведомостям» двое его знакомых и подтвердил источник, близкий к девелоперу. Вместе с ним из компании, по их словам, могут уйти и другие топ-менеджеры «Галс девелопмента».

По их словам, Калинин принял решение покинуть компанию с 3 июня по личным мотивам. На его место, скорее всего, будет назначен Виктор Адамов, который сейчас является членом совета директоров «Галс девелопмента». Представитель последнего от комментариев отказался. «Ведомости» ожидают ответа от представителя группы ВТБ (владеет девелопером). Калинин проработал в «Галс девелопменте» 8 лет, перейдя туда из девелоперской компании KR Properties.

Общий объем девелоперских проектов «Галс девелопмента» – около 2 млн кв. м. Основным акционером компании является ВТБ, банку принадлежит 98,1%. В портфель проектов компании входят «Центральный детский магазин на Лубянке», отель «Пекин», бизнес-центры SkyLight и «Даниловский форт», курортный комплекс «Камелия», а также другие объекты коммерческой недвижимости. Также девелопер строит жилье: ЖК «Наследие», кварталы Wine House, «Сады Пекина» и «Театральный дом», МФК «IQ-квартал» в ММДЦ «Москва-сити».