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Патриарх: РПЦ строит в сутки по три храма

Русская православная церковь (РПЦ) строит в среднем по три храма в сутки, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом он сообщил после освещения храма Всех Святых во французском Страсбурге.

«Мы сегодня строим в среднем три храма в сутки — я не ошибаюсь, за 24 часа», — подчеркнул патриарх (его цитирует «Интерфакс»). Таким образом за 10 лет было построено 30 000 храмов, подытожил патриарх. По его словам, это происходит не оттого, что у РПЦ много денег и она не знает, куда их девать, а потому что люди, прошедшие через годы атеизма, поняли, что без Бога ничего не получается.

«В нашей технологически развитой цивилизации нужны такие места, где человек мог бы почувствовать близость к Богу», — заключил патриарх.

Белокаменный шатровый храм Всех Святых расположился в Страсбурге неподалеку от важнейших европейских институтов — Совета Европы, Страсбургского суда по правам человека и Европарламента. Его строительство началось в 2013 г., участок под возведение храма был передан властями города русской православной общине в аренду на 99 лет.

Высота храма — 41 метр, длина — 30 метров, ширина — 15 метров. Он рассчитан на 300 человек, но может вместить и больше. Автором проекта является московский архитектор Дмитрий Пшеничников, реализацией руководил французский архитектор Мишель Арнольд. Строительные работы велись местными предприятиями, но купола, кресты, шатер и апсида были изготовлены в России. Храм построен на частные пожертвования.