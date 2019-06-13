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Минстрой опроверг сообщения об отсрочке перевода застройщиков на эскроу

Ведомости
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Переноса сроков перехода строительной отрасли на новую модель финансирования не будет, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на селекторном совещании с регионами по переходу на проектное финансирование. «С 1 июля на 1 октября ничего не переносится, сейчас обсуждаются сроки, когда опустится шлагбаум по предоставлению заключений о строительной готовности», – пояснил он (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой источник сообщила, что Минстрой может перенести с 1 июля на 1 октября переход застройщиков на использование специальных банковских счетов (эскроу-счетов) вместо договоров долевого участия (ДДУ). В Минстрое отказались комментировать газете эту информацию.

По данным издания, вопрос обсуждался 11 июня на совещании у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева. На совещании Якушев заявил, что степень готовности домов будет определяться до 1 октября. По словам собеседника газеты, фактически это даст возможность большинству девелоперов привлекать средства по ДДУ без кредитования и после 1 июля.

С 1 июля все застройщики должны перейти на использование эскроу-счетов при продаже квартир. То есть им запретят финансировать стройки напрямую через средства дольщиков. Средства, которые перечислят покупатели квартир застройщикам, должны будут поступить на специальный банковский счет (эскроу-счет). Доступ к нему девелоперы получат только после завершения стройки и передачи квартир покупателям. Финансировать же стройки предлагается с помощью банковских кредитов.

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«Медуза» опубликует расследование Голунова в течение месяца

Ведомости
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«Медуза» в течение месяца опубликует расследование, над которым трудился журналист Иван Голунов накануне своего задержания. Об этом написал портал «МБХ-медиа» со ссылкой на главного редактора издания Ивана Колпакова. Колпаков подтвердил «Ведомостям» такие намерения.

Голунова задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. МВД утверждало, что после задержания у журналиста обнаружили метилэфедрон, а при обыске в квартире – более 5 г кокаина. Никулинский суд Москвы 8 июня отправил его под домашний арест. Голунов свою вину не признавал. Он заявил, что наркотики ему подбросили, и связал дело, заведенное против него, со своей профессиональной деятельностью. Голунов – журналист-расследователь. В тот момент он работал над материалом о похоронном бизнесе в России, сообщала «Медуза».

С Голунова 11 июня были сняты все обвинения, вечером того же дня он вышел на свободу. По словам главы МВД Владимира Колокольцева, все сотрудники, занимавшиеся делом журналиста, были отстранены от исполнения служебных обязанностей для проверки. Материалы проверки поступили в Следственный комитет. Колокольцев также заявил, что будет ходатайствовать об освобождении от должности начальника УВД по Западному административному округу столицы Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД Юрия Девяткина.

Голунов – на свободе. Фотографии

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Бизнес
Новости

Сбербанк продаст 10% акций «Уралкалия» давнему партнеру Мазепина

Ведомости
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Сбербанк принял предложение Rinsoco Trading Co о выкупе 10% акций «Уралкалия», сообщили агентству «Прайм» в пресс-службе банка.

Этот пакет акций будет продан по цене 89,3 руб. за акцию. Предложение банку поступило в середине марта.

Сбербанк приобрел 10,18% обыкновенных акций «Уралкалия» у той же самой Rinsoco Trading в декабре 2018 г. Сумма сделки не раскрывалась. Цена продажи этого пакета акций будет выше, чем цена покупки, отметил собеседник РБК. По его словам, это было своего рода кредитование компании со стороны Сбербанка.

Сейчас Rinsoco Trading принадлежит 10,18% обыкновенных акций «Уралкалия», еще 20% акций компании в собственности у «Уралхима» Дмитрия Мазепина, около 56,7% акций – казначейские, 3,2% акций торгуются на Московской бирже.

Технологии
Новости

Дуров связал сбой в работе Telegram с протестами в Гонконге

Ведомости
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К DDoS-атакам, которые привели в среду к сбою в работе Telegram, могут быть причастны власти Китая, написал основатель мессенджера Павел Дуров на своей странице в Twitter.

DDoS-атаки совпали по времени с протестами в Гонконге, отмечает Дуров. По его словам, IP-адреса, использованные при атаке, преимущественно были в Китае.

Накануне в Telegram сообщили, что у пользователей в США и других странах могут быть проблемы с подключением из-за DDoS-атак. Данные пользователей находятся в безопасности, отметили представители мессенджера.

Глобальный сбой в работе Telegram также произошел 11 июня. Он затронул пользователей в России, Белоруссии, Германии, Италии, Испании и других странах.

Новости СМИ2
Бизнес
Новости

Больше половины россиян покупают товары только по акции

Ведомости
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Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon. В 2016 г. покупки только по акциям совершал 41% россиян, а в 2017 г. – 45%.

Потребитель привык экономить и готов ждать начала скидок, понимая, что рано или поздно торговые сети предложат тот или иной товар по акции, отметили в Ipsos. В «Nielsen Россия» рост числа россиян, стремящихся к экономии, связывают с продолжающимся падением доходов населения и индекса потребительского доверия.

В «Nielsen Россия» уточнили, что в некоторых категориях товаров повседневного спроса доля акционных достигает 70%. По данным компании, в I квартале этого года доля экономящих россиян выросла на семь процентных пунктов до 69%. Число респондентов, которые переключаются на более доступные продовольственные товары, за тот же период увеличилось c 55 до 57%.

Представитель X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») заявил изданию, что в 2018 г. ритейлер решил ограничить долю промотоваров в магазинах сети и сегодня на них приходится 35%. В сегменте бытовой техники и электроники такие товары последние два-три года составляют более 50% всей продукции, подсчитали в группе «М.Видео – Эльдорадо» и объединенной компании «Связной – Евросеть».

Новости СМИ2
Экономика
Новости

Чубайс предложил ввести в России новый налог

Ведомости
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Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России новый налог, сообщает «РИА Новости». В интервью агентству он заявил, что речь идет об углеродном налоге, который должен стимулировать промышленников снижать выбросы.

Чубайс заметил, что, согласно плану правительства по ратификации Парижского соглашения по климату, России нужна система учета объемов выбросов. Он напомнил, что в ЕС действует правило, согласно которому импортируемые товары, при производстве которых выбросы СО2 превышали нормы, облагаются налогом. «И если мы сейчас легко проскочим эту развилку с налогом, считая, что мы всех перехитрили, то через пять-семь-десять лет выяснится, что мы, оказывается, сами себе закрыли экспорт, в том числе экспорт, регулируемый ОПЕК», – объяснил Чубайс.

Председатель правления УК «Роснано» считает, что сначала нужно разобраться с правилами измерения выбросов, понять их объемы, а затем подумать о введении налога.

Парижское соглашение по климату вступило в силу в 2016 г. Оно регулирует действия стран для снижения выбросов углекислого газа в атмосферу с 2020 г. Цель документа – удержать рост глобальной cредней температуры «намного ниже» 2°C и постараться ограничить рост температуры величиной 1,5°C. В конце февраля Минприроды внесло в правительство предложения по ратификации этого соглашения.

Недвижимость
Новости

«Коммерсантъ»: Минстрой может отложить переход на эскроу-счета на 1 октября

Ведомости
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Переход застройщиков на использование эскроу-счетов вместо договоров долевого участия (ДДУ) может быть перенесен с 1 июля на 1 октября, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участника совещания, прошедшего 11 июня у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева. В Минстрое отказались комментировать изданию эту информацию.

Сейчас предполагается, что с 1 июля все застройщики перейдут на использование специальных банковских счетов (эскроу-счетов) при продаже квартир. То есть им запретят финансировать стройки напрямую через средства дольщиков. Деньги, которые перечислят покупатели квартир застройщикам, должны будут поступить на специальный банковский счет. Доступ к нему девелоперы смогут получить только после завершения стройки и передачи квартир покупателям. Финансировать же стройки предлагается с помощью банковских кредитов.

Однако на совещании Якушев заявил, что степень готовности домов будет определяться до 1 октября. По словам собеседника газеты, фактически это даст возможность большинству девелоперов привлекать средства по ДДУ без кредитования и после 1 июля.

Ранее в Минстрое заявляли, что 70% возводимых в России домов смогут быть достроены по ДДУ и после 1 июля. В Москомстройинвесте говорили, что продолжить работу по старым правилам смогут около трети застройщиков, на которых приходится 85% жилья. Если срок оценки готовности домов перенесут, эти показатели могут увеличиться примерно до 80–85% и более чем на 90% соответственно, оценили в Рейтинговом агентстве строительного комплекса.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Mail.ru Group и «Ростелеком» создадут компанию для развития технологий в школах

Ведомости
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Mail.ru Group и «Ростелеком» подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) в сфере цифрового школьного образования. Об этом сообщила «Коммерсанту» пресс-служба Mail.ru Group. «Ростелеком» подтвердил информацию.

Компании планируют создать ООО «Цифровое образование» и получат в нем равные доли. Инвестиции в проект они не раскрывают.

Совместное предприятие займется разработкой информационных продуктов для модернизации образовательного процесса в школах, включая дневники и коммуникационные сервисы для учителей, родителей и учеников, рассказала пресс-служба Mail.ru Group. Не исключено, отметила пресс-служба, что в дальнейшем СП будет заниматься также цифровым дошкольным и профессиональным образованием.

По мнению основателя и гендиректора «Нетология-групп» Максима Спиридонова, корпорации начали осознавать, что рынок образования стал гораздо более привлекательным, чем еще два-три года назад. Он отметил, что в сегменте, на который нацелились Mail.ru Group и «Ростелеком», уже 10 лет работает бренд группы «Фоксфорд».

На рынке уже есть несколько коммерческих цифровых продуктов для школ, но пока они не образуют экосистемы, говорит основатель и гендиректор «Фоксфорда» Алексей Половинкин. В ближайшие годы, по его мнению, систему образования ждет цифровая трансформация. Образовательная экосистема с возможностью построения индивидуальной образовательной траектории должна прийти на смену классно-урочной системы, утверждает Половинкин.

Технологии
Новости

В России появится первый коммерческий смартфон на операционной системе Astra Linux

Ведомости
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В России будет выпущен первый коммерческий смартфон, а также два планшета на операционной системе Astra Linux. Об этом сообщил «Коммерсанту» производитель таких устройств – Mobile Inform Group и группа компаний Astra Linux.

Они отметили, что речь идет об устройствах промышленного класса, то есть предназначенных для «интенсивной эксплуатации в суровых условиях». Гаджеты будут доступны к заказу в сентябре 2019 г.

Как уточнил гендиректор Mobile Inform Group Константин Манцветов, предполагается «большой ценовой диапазон», средняя стоимость будет на уровне «хороших телефонов на Android». По его словам, в планах у компании – «продать десятки тысяч устройств в ближайшем будущем».

У смартфона MOG C55AL будет диагональ экрана 5,5 дюйма, у планшетов MIG T8AL и MIG T10AK – 8 и 10 дюймов соответственно. Устройства оснащены 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти с возможностью расширения. От аккумулятора они должны работать 10–12 часов при температуре от –20°С до +60°С и четыре-пять часов при температуре до –30°С, утверждают разработчики.

Планируется, что заказчиками новых устройств станут госслужбы, силовые ведомства, предприятия энергетики, нефти и газа, добычи, транспорта, производства и др., рассказал директор по продукту Astra Linux Роман Мылицын.

Ранее на Astra Linux продавались только серверы, рабочие станции и ноутбуки.

Сейчас единственной отечественной мобильной ОС считается «Аврора» (Sailfish) «Ростелекома», напоминает «Коммерсантъ». Разработки в этом направлении ведет и «Лаборатория Касперского».

Политика
Новости

«Коммерсантъ» сообщил детали о предложенном МВД новом экспресс-тесте на опьянение

Ведомости
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МВД России предложило ввести промежуточный экспресс-тест для водителей на алкоголь и наркотики. Подготовленная ведомством новая редакция постановления правительства с правилами освидетельствования опубликована на портале проектов нормативных актов.

Согласно предложению министерства в этих правилах появится новое основание для проверки водителя на опьянение – «показания приборов (средств), свидетельствующих об обнаружении наличия алкоголя или наркотических веществ». Как пишет «Коммерсантъ», инспектор сначала попросит водителя дунуть в прибор. Если прибор алкоголя не обнаружит, водителя отпустят. Если же алкоголь будет обнаружен, инспектор предложит водителю пройти полноценное освидетельствование – с понятыми и проверкой с помощью алкометра.

При проверке на наркотики водителю предложат сдать слюну на экспресс-тест. Скорее всего, отмечает «Коммерсантъ», речь идет о кассетном тесте для определения нескольких видов распространенных наркотиков, в частности опиатов, героина, кокаина, марихуаны. Такой тест также станет основанием для дальнейшего направления водителя на полноценное медицинское освидетельствование с анализом мочи.

В пояснительной записке к проекту подчеркивается, что новые правила позволят, в частности, «минимизировать субъективный подход» полицейских при оценке состояния водителей.

В 2015 г. ГИБДД предлагала обновить правила освидетельствования. МВД тогда планировало закупить 24 000 экспресс-тестов на алкоголь по 7000 руб. каждый. Новые правила, вызвав общественный резонанс, так и не были приняты. В этот раз планируется закупка 9,3 млн тестов на алкоголь и 4 млн экспресс-тестов на наркотики, что предусмотрено нацпроектом «Безопасные и качественные автодороги», отмечает «Коммерсантъ». Первая партия должна быть куплена до конца 2019 г.

Бизнес
Новости

Карлос Гон покинул совет директоров акционера «АвтоВАЗа»

Ведомости
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Бывший президент альянса Renault-Nissan Карлос Гон в мае покинул совет директоров Alliance Rostec Auto B.V. – нидерландского СП Renault и «Ростеха», которому принадлежит 100% «АвтоВАЗа». Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис. До ухода Гон возглавлял совет директоров СП.

После ареста в Японии по обвинению в финансовых нарушениях Гон покинул все должности в альянсе Renault-Nissan и компаниях, его образовавших. Но эти перестановки никак не повлияли на операционную деятельность компании, сказал Каракатзанис, напомнив, что Гон с середины 2016 г. не входит в совет директоров «АвтоВАЗа». В 2013–2016 гг. он возглавлял совет.

Гона задержали в ноябре 2018 г. по подозрению в нарушении финансового законодательства. Следствие, в частности, считает, что он мог скрыть размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010 г., задекларировав лишь половину доходов – около $89 млн.

В апреле этого года Гона задержали в связи с новыми обвинениями. Прокуратуру заинтересовали выплаты из резервных фондов Renault-Nissan более $34 млн в течение семи лет, вплоть до 2018 г., дилерскому центру в Омане в тот период, когда компанией руководил Гон. По данным NHK, часть этих денег якобы могла пойти на оплату яхты Гона.

Гон не признает вину и обвиняет бывших коллег в сговоре против него. Он отпущен под залог.

«Убийца расходов». Чем известен Карлос Гон

Политика
Новости

«ОВД-инфо» сообщило о почти 550 задержанных на акции в Москве

Ведомости
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Количество задержанных на несогласованной акции в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова составило 549 человек, сообщает проект «ОВД-инфо».

Управление МВД по Москве ранее сообщало, что в акции приняли участие 1200 человек и 200 из них были задержаны. В 23.38 мск ведомство опубликовало сообщение, согласно которому в отделах полиции остаются четыре человека, все остальные отпущены.

Марш в поддержку Голунова прошел 12 июня. Задержания начались практически сразу после начала акции, стартовавшей в 12.00 мск у метро «Чистые пруды».

6 июня полиция задержала Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Голунов не признал вину и заявил, что наркотики ему подбросили. Он связал преследование со своей профессиональной деятельностью, в частности с расследованием похоронного бизнеса в Москве. 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Однако 11 июня с журналиста сняли все обвинения и освободили.

Голунов – на свободе. Фотографии

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