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Минстрой опроверг сообщения об отсрочке перевода застройщиков на эскроу

Переноса сроков перехода строительной отрасли на новую модель финансирования не будет, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на селекторном совещании с регионами по переходу на проектное финансирование. «С 1 июля на 1 октября ничего не переносится, сейчас обсуждаются сроки, когда опустится шлагбаум по предоставлению заключений о строительной готовности», – пояснил он (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой источник сообщила, что Минстрой может перенести с 1 июля на 1 октября переход застройщиков на использование специальных банковских счетов (эскроу-счетов) вместо договоров долевого участия (ДДУ). В Минстрое отказались комментировать газете эту информацию.

По данным издания, вопрос обсуждался 11 июня на совещании у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева. На совещании Якушев заявил, что степень готовности домов будет определяться до 1 октября. По словам собеседника газеты, фактически это даст возможность большинству девелоперов привлекать средства по ДДУ без кредитования и после 1 июля.

С 1 июля все застройщики должны перейти на использование эскроу-счетов при продаже квартир. То есть им запретят финансировать стройки напрямую через средства дольщиков. Средства, которые перечислят покупатели квартир застройщикам, должны будут поступить на специальный банковский счет (эскроу-счет). Доступ к нему девелоперы получат только после завершения стройки и передачи квартир покупателям. Финансировать же стройки предлагается с помощью банковских кредитов.