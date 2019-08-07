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Власти Крыма продали дачу Брежнева за 1,2 млрд рублей

Ведомости
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Власти Крыма продали расположенную в Нижней Ореанде (на юге региона) бывшую государственную дачу № 1 «Глициния», национализированную весной 2014 г. после присоединения полуострова к России, передает «Интерфакс» со ссылкой на министра имущественных и земельных отношений республики Анну Анюхину.

Недвижимость была продана за 1,2 млрд руб. юрлицу, уточнила она. Какая именно компания купила объект, Анюхина не сообщила.

О планах продать «Глицинию» в марте этого года заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. Он называл минимальную цену в 1 млрд руб. По его словам, деньги от продажи поступят в бюджет Крыма.

Госдача № 1 была построена в 1955 г. Долгое время она была одним из любимых мест отдыха в Крыму генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. В 1997 г. госдача была перепрофилирована в пансионат «Глициния». Когда Крым был в составе Украины, пансионат принадлежал госуправлению делами президента Украины.

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Экономика
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Лимит суммы на свободный вывоз за пределы ЕАЭС вырос в 10 раз

Ведомости
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Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) повысила лимит суммы наличных, которую можно без декларации вывезти за границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает «Интерфакс-Запад». Обязательному подтверждению происхождения теперь подлежат суммы свыше $100 000.

Согласно действующему законодательству, без декларации можно вывозить за границы ЕАЭС наличные средства в сумме не более $10 000. Для перевозки наличных, превышающих эту сумму, требуется указать источник происхождения денежных средств, а также предполагаемую цель их использования.

По информации источников агентства, ранее лимит был согласован с национальными ведомствами стран, входящих в ЕАЭС: России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии. В России их, в частности, утвердили МВД, Генпрокуратура, Следственный комитет, Минфин, Минэкономразвития и Росфинмониторинг.

В феврале Федеральная таможенная служба, которая также приняла участие в обсуждении нового лимита, сообщала «Интерфаксу», что стороны рассматривают сумму в $100 000, которую можно вывозить без подтверждающих документов, однако тогда она не была утверждена официально.

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Политика
Новости

Парк Горького анонсировал фестиваль в день акции протеста

Ведомости
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Парк Горького сообщил о проведении 10 августа фестиваля Meat&Beat. В этот же день в Москве пройдет очередная согласованная акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

На фестивале выступят Егор Крид, Полина Гагарина, группа «Градусы», Клава Кока, Бьянка, MANIZHA, Рита Дакота и другие исполнители, говорится в сообщении. Изначально в нем указывалось, что на фестивале также будет выступать группа OQJAV, но потом эта информация была удалена. На странице OQJAV во «В контакте» сообщается, что информация об ее участии «в московском уличном мероприятии» 10 августа не соответствует действительности. Кроме того, концертный директор певицы Полины Гагариной сказал «Открытым медиа», что ей пока не поступало предложение выступать на фестивале.

О проведении фестиваля Meat&Beat до 7 августа не было известно. Аналогично мэрия Москвы анонсировала за несколько дней до проведения в парке Горького фестивали «Бургерфест» 27 июля и «Шашлык Live» 3 августа с участием DJ Smash, Artik&Asti, Maruv, «Сплин», Uma2rman и другими артистами, однако некоторые из них позже отказались выступать. В эти же дни в Москве прошли несогласованные акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

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Политика
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ЦИК окончательно отказал Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Ведомости
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Центризбирком окончательно утвердил отказ юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии единогласно.

Для регистрации Соболь было необходимо собрать 4491 подпись в поддержку ее выдвижения, она представила 4940 подписей, но из них 680 признали недействительными, причем основную часть – по результатам почерковедческой экспертизы (388). ЦИК вернул в число действительных всего восемь подписей избирателей в поддержку Соболь.

Представитель Соболь Александр Помазуев заявил, что решение об отказе Соболь в регистрации принято на уровне МВД, а сама комиссия – «ничтожный червяк и решения самостоятельно принимать не может, а может только обслуживать экспертов МВД». Что касается предложений идти в суд и там оспаривать данные МВД, то и там отказываются приобщить к делу заявления граждан, напомнил Помазуев.

Наличие подписей шести покойников среди граждан, поддержавших Соболь, сама кандидат объяснила «провокацией со стороны Собянина» и предложила так же пристально проверить подписи провластных кандидатов.

Мосгоризбирком 26 июля решил оставить в силе решение окружного избиркома об отказе в регистрации Соболь кандидатом. Рабочая группа ЦИК ранее также рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы на решение Мосгоризбиркома. Соболь и ряд других оппозиционеров не пустили на выборы в Мосгордуму из-за того, что избирательные комиссии обнаружили у них большое количество недействительных подписей избирателей. Оппозиция уверена, что подписи забраковали намеренно. Ранее ЦИК утвердил отказ в регистрации кандидатом политика Дмитрия Гудкова.

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Политика
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Посольство США подтвердило отставку Хантсмана

Ведомости
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Посольство США в России подтвердило отставку посла Джона Хантсмана, он сложит свои полномочия в октябре, передает ТАСС со ссылкой на американскую дипмиссию. В копии заявления об отставке, которое дипломат отправил американскому президенту Дональду Трампу, Хантсман обратил внимание на необходимость продолжения диалога с Россией по вопросам контроля над вооружениями и борьбы с терроризмом и на общие интересы двух стран, но не исключил необходимости привлекать страну к ответственности в случае угроз США и их союзникам. Кто станет его преемником на посту посла в России, не называется.

Об отставке Хантсмана ранее написала американская газета The Salt Lake Tribune и сообщил телеканал CNN. По данным газеты, Хантсман может вернуться в политику в США – принять участие в предстоящих выборах губернатора штата Юта. По информации телеканала, Трамп уже обсудил в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным назначение нового посла.

Хантсман вступил в должность посла США в России в октябре 2017 г., до этого в течение трех лет он возглавлял дипломатическую миссию в Китае, в 2005–2009 гг. был губернатором штата Юта, а в 1992–1993 гг. – послом США в Сингапуре.

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Политика
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ЦИК окончательно отказал Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Ведомости
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Центризбирком окончательно отказал бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму. «В ходе изучения в ЦИК подписных листов, исследованных Московской городской избирательной комиссией, установлена обоснованность выводов избирательных комиссий в части признания недостоверными и (или) недействительными 829 подписей избирателей, что превышает 10% от общего количества подписей», – говорится в постановлении комиссии.

Сам Гудков на странице в Facebook отметил, что ЦИК признал недействительными 829 подписей из 5846 сданных Гудковым для регистрации (для успешной регистрации необходимо было собрать 5315 действительных подписей. – «Ведомости»). Наибольшее число подписей забраковали после проведения почерковедческой экспертизы – 462 подписи. По заключению МВД о недостоверных данных об избирателях были признаны недействительными 284 подписи, еще 83 подписи забраковали «по иным основаниям».

Представитель Гудкова Виталий Венидиктов назвал результаты экспертизы (ознакомиться с ними ему удалось только накануне вечером) «липовыми»: все заключение изложено на трех листах и не содержит конкретных замечаний к подписям: лишь вывод о том, что в 499 подписях «отмечены отдельные совпадения общих частных признаков». По мнению Венедиктова, ЦИК так и не рассмотрел жалобу Гудкова по существу.

Не помогли даже подписанные избирателями заявления о том, что они действительно выступили в поддержку кандидата. «Законодательством Российской Федерации о выборах не предусмотрена возможность проверки достоверности подписей избирателей путем опроса избирателей, а также предоставления в избирательную комиссию заявлений избирателей или копий их паспорта», – говорится в решении ЦИК. Кроме того, добавил зампред ЦИК Николай Булаев, подписи в некоторых таких заявлениях не совпадают с теми, что есть в подписных листах.

Аналогичное разъяснение содержится в проекте постановления об отказе в удовлетворении жалобы Любови Соболь, у которой МГИК забраковал 688 из 4940 подписей, а ЦИК счел возможным вернуть только восемь. В ее случае Центризбирком также отказался учесть результаты проведенной судебным экспертом по инициативе кандидата графологической экспертизы, подтвердившей подлинность собранных автографов: проверка подписей избирателей проводится в порядке, предусмотренном законодательством о выборах, а не в порядке, предусмотренном для проведения судебной экспертизы, который в данном случае не может применяться.

Кроме того, по мнению Памфиловой, кандидат вправе взыскать с экспертного учреждения, проводившего экспертизу, затраченные средства (около 4 млн руб.), т. к. проводить ее по ксерокопиям подписных листов было непрофессионально.

Накануне, 6 августа, рабочая группа ЦИК по итогам собственной экспертизы вернула Гудкову 31 подпись из 862, забракованных МГИК, в результате у Гудкова 5017 из требуемых 5315, то есть их недостаточно для регистрации. По словам Памфиловой, ЦИК провел повторную экспертизу подписей с привлечением экспертов «более высокого уровня», чем Мосгоризбирком, и на него ранее не работавших.

Дмитрий Гудков арестован на 30 суток. Фотографии из суда

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Бизнес
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Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»

Ведомости
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Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании. По словам источников агентства, иностранные инвесторы были исключены из участия в сделке в прошлом месяце, но в ходе новой продажи могут получить разрешение приобрести часть бумаг через локальных брокеров, передает «Интерфакс».

В конце июля две «дочки» «Газпрома», нидерландская Gerosgaz Holdings и кипрская Rosingaz, выставили на продажу 2,93% его акций, книга заявок формировалась через Московскую биржу. Сумма сделки составила 139,1 млрд руб.

Сбор заявок на покупку квазиказначейских бумаг «Газпрома» сопровождался нетипичным для продажи в открытый рынок крупного пакета акций ростом их стоимости и активностью торгов. Всего за 3,5 часа котировки выросли с минимальных значений дня в 206 руб. до 228,9 руб. за бумагу. Капитализация достигла 5,42 трлн руб. «Газпром» заявил, что все акции были проданы в рамках одной заявки от неназванного покупателя. Кто им стал, до сих пор неизвестно.

Представитель «Газпрома» отказался комментировать агентству возможность продажи оставшихся у «дочек» «Газпрома» квазиказначейских акций. Три источника Bloomberg, знакомые со сделкой, сообщили, что 2,93% акций были проданы небольшой группе российских инвесторов. В их числе были структуры, связанные с миллиардером Аркадием Ротенбергом, заявили источники агентства. Представитель Ротенберга отрицал факт покупки.

Политика
Новости

Британская полиция не нашла доказательств причастности Путина к делу Скрипалей

Ведомости
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Британская полиция не смогла получить доказательства причастности президента России Владимира Путина к отравлению нервно-паралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, пишет газета The Guardian со ссылкой на заявление руководителя контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нила Басу. По его словам, расследование обстоятельств происшедшего продолжается.

The Guardian, ссылаясь на оценку британских спецслужб, отметила, что Путин, «вероятно», одобрил нападение на Скрипалей, но для предъявления обвинений необходимо доказать, что российский лидер напрямую с этим связан. «У нас нет материалов, позволяющих выдвинуть такое обвинение», – заявил Басу.

В сентябре прошлого года Скотланд-Ярд и прокуратура Великобритании обвинили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в попытке убийства Скрипалей с использованием вещества типа «Новичок». Позже Лондон объявил их в международный розыск. По словам Басу, сотрудники полиции должны опираться на доказательства, существует большое количество предположений о том, кто несет ответственность за нападение, кто отдавал приказ. Сейчас Лондон добивается экстрадиции Петрова и Боширова для того, чтобы предъявить им обвинения на территории Великобритании.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта 2018 г. В бессознательном состоянии они были доставлены в больницу. В ходе расследования британские следователи выяснили, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок». Позже в британском городе Эймсбери в бессознательном состоянии были найдены Чарли Роули и Дон Стерджес, в срочном порядке их госпитализировали. По версии следствия, они пострадали от аналогичного вещества. Спустя время Стерджес скончалась в больнице. В доме Роули полицейские обнаружили флакон из-под духов с нервно-паралитическим веществом внутри. Скотланд-Ярд объединила расследование этих двух случаев. Ответственность за покушение на Скрипалей ранее британские власти возложили на Москву. В свою очередь Кремль отвергал обвинения и напоминал, что в 2017 г. Россия под контролем Организации по запрещению химоружия уничтожила все химическое оружие, что имелось на территории страны.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

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Политика
Новости

В России разработали Конституцию в стихах и картинках для начальных классов

Ведомости
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Группа экспертов Совета Федерации, Ассоциации юристов России, фонда «Стратегия будущего» и Института развития местных сообществ представили Конституцию в стихах для учеников начальных классов. Об этом сообщают «РИА Новости» и «Известия» со ссылкой на вице-президента фонда «Стратегия будущего» Антона Семикина, который является одним из разработчиков детской версии документа. Издания также ознакомились с одним из экземпляров.

В «Конституции России в стихах и картинках для детей» в стихотворной форме пересказываются преамбула и первые две главы закона. Кроме того, в ней есть иллюстрации. Она состоит из 121 страницы и будет издана в виде книги в августе.

«Известия» приводят несколько выдержек из книги. Так, например, статья 59 – о воинской обязанности – проиллюстрирована таким стихотворением:

Когда в твоей защите будет

Нуждаться Родина твоя,

Рука агрессора нависнет,

Сгустятся в небе облака,

Ты на ее защиту встанешь

И в руку ты ружье возмешь

И будешь защищать Россию,

А может, за нее падешь.

Статья о праве пользования родным языком в книге проиллюстрирована стихотворением о конфликте на Украине:

Теперь война на Украине,

Где русских тоже много есть,

А им язык их запретили

И разожгли войну и месть.

Эта версия Конституции может использоваться на факультативных занятиях в школах, уточнил Семикин. Он написал письмо спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. В верхней палате парламента уже поддержали данное предложение, отмечает «РИА Новости». По данным «Известий», региональным властям уже направили письмо, подписанное главой комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко, с просьбой «рассмотреть возможность внедрения учебного пособия».

Министерство просвещения не ответило на вопрос «Известий», ознакомилось ли ведомство с детской версией Конституции. Однако в министерстве отметили, что в школьной программе и сейчас уделяется внимание формированию у детей знаний основ правового государства.

Политика
Новости

Студенты РГГУ потребовали от ректора прекратить угрозы отчислением из-за митингов

Ведомости
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Около ста студентов, аспирантов, выпускников и преподавателей Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) написали открытое письмо ректору вуза Александру Безбородову с требованиями воздержаться от «угроз в адрес учащихся». Письмо опубликовано на студенческом сайте Doxa.

Накануне 3 августа, перед не согласованной с мэрией Москвы акцией протеста, Безбородов заявил, что РГГУ будет принимать меры в отношении студентов и сотрудников вуза, принимающих участие в незаконных акциях. «Если было допущено грубейшее нарушение, то подход руководства будет жестким и вплоть до отчисления», – отмечал он. Авторы письма считают, что университет не имеет права применять меры дисциплинарной ответственности к учащимся, которым вменяется административное или уголовное правонарушение из-за участия в публичном мероприятии за стенами РГГУ. Подписавшиеся под письмом рекомендуют ректору сосредоточить внимание на целях деятельности вуза, утвержденных уставом, «а не на изыскании способов наказания обучающихся за их внеуниверситетскую деятельность». По их мнению, идея такого наказания противоречит «основам университета как особого социального института».

Магистрант РГГУ Наталья Гришковец, поставившая подпись под документом, заявила «Открытым медиа», что с момента ее поступления в РГГУ в 2013 г. студенты никогда не сталкивались с подобными «репрессиями» со стороны университета. По ее словам, студенты опасаются «усиления государства в университете». Гришковец считает, что в случае уплаты студентом штрафа за участие в несогласованном митинге университет не имеет права привлекать его к ответственности. «Это нарушает принцип права, согласно которому никто не должен быть наказан за один проступок дважды», – пояснила она.

3 августа в центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Митингующие выходили на протесты по всему Бульварному кольцу, наиболее напряженная ситуация была на Пушкинской и Трубной площадях. По данным «ОВД-инфо», всего во время акции протеста были задержаны 828 человек. МВД сообщало о 600 задержанных.

Протесты на Бульварном кольце. Фоторепортаж

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Политика
Новости

Зеленский попросил Путина повлиять на власти ДНР

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого обсудил гибель украинских военных в Донбассе, сообщает телеканал «112 Украина». «Срочно ему позвонил и сказал, что это (обстрел – прим. "Ведомости") нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей», – цитирует Зеленского издание.

Сепаратисты самопровозглашенной ДНР 6 августа в ночь атаковали украинские позиции возле Павлополя, погибло четверо военнослужащих Украины. Они входили в состав одного из подразделений отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, сообщает «24 телеканал» Украины. На своей странице в Facebook Зеленский призвал лидеров стран – участниц нормандского формата возобновить переговоры по ситуации в Донбассе.

Президенты двух стран впервые поговорили по телефону в начале июля. Тогда инициатором диалога стала украинская сторона. Сам разговор продлился около 20 минут и носил прагматичный характер, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. На вопрос, остался ли Путин доволен разговором, Песков отвечать не стал. Пресс-служба украинского лидера сообщила, что ключевым вопросом разговора стало освобождение украинских моряков. Также Путин и Зеленский затронули вопросы урегулирования конфликта на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.

Политика
Новости

Власти Красноярского края оценили ущерб от лесных пожаров

Ведомости
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Ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае составит не менее 1,5–2 млрд руб., сообщил журналистам министр лесного хозяйства региона Димитрий Маслодудов (его цитирует «РИА Новости»). Оценка проводилась по методике, которая учитывает только экономическую стоимость древесины, но не учитывает вред экологии, подчеркнул он.

Более точно рассчитать ущерб можно будет в конце лесопожарного периода, после оценки качества леса и степени повреждения деревьев, добавил Маслодудов. Кроме того, по его словам, сейчас готовится комплексная методика, которая будет учитывать вред человеку и экосистеме.

Государственный лесной фонд Красноярского края составляет 158 млн га. Этим летом в регионе действует более 100 лесных пожаров на общей площади свыше 850 000 га.

Лесные пожары в Сибири начались в первой половине июля, режим чрезвычайной ситуации был введен в Иркутской области, Красноярском крае, в нескольких районах Бурятии и Якутии. По данным на 7 августа горело около 1,5 млн га леса. 31 июля к тушению присоединилась военная авиация.

Пожары в Сибири. Фотографии

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