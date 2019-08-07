Власти Крыма продали дачу Брежнева за 1,2 млрд рублей

Группа экспертов Совета Федерации, Ассоциации юристов России, фонда «Стратегия будущего» и Института развития местных сообществ представили Конституцию в стихах для учеников начальных классов. Об этом сообщают «РИА Новости» и «Известия» со ссылкой на вице-президента фонда «Стратегия будущего» Антона Семикина, который является одним из разработчиков детской версии документа. Издания также ознакомились с одним из экземпляров.
В «Конституции России в стихах и картинках для детей» в стихотворной форме пересказываются преамбула и первые две главы закона. Кроме того, в ней есть иллюстрации. Она состоит из 121 страницы и будет издана в виде книги в августе.
«Известия» приводят несколько выдержек из книги. Так, например, статья 59 – о воинской обязанности – проиллюстрирована таким стихотворением:
Когда в твоей защите будет
Нуждаться Родина твоя,
Рука агрессора нависнет,
Сгустятся в небе облака,
Ты на ее защиту встанешь
И в руку ты ружье возмешь
И будешь защищать Россию,
А может, за нее падешь.
Статья о праве пользования родным языком в книге проиллюстрирована стихотворением о конфликте на Украине:
Теперь война на Украине,
Где русских тоже много есть,
А им язык их запретили
И разожгли войну и месть.
Эта версия Конституции может использоваться на факультативных занятиях в школах, уточнил Семикин. Он написал письмо спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. В верхней палате парламента уже поддержали данное предложение, отмечает «РИА Новости». По данным «Известий», региональным властям уже направили письмо, подписанное главой комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко, с просьбой «рассмотреть возможность внедрения учебного пособия».
Министерство просвещения не ответило на вопрос «Известий», ознакомилось ли ведомство с детской версией Конституции. Однако в министерстве отметили, что в школьной программе и сейчас уделяется внимание формированию у детей знаний основ правового государства.