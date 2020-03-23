Путин запретил иностранцам владеть участками в приграничных районах Крыма

Президент Владимир Путин расширил перечень территорий, земельные участки на которых не могут быть в собственности у иностранцев и зарубежных юридических лиц, указ опубликован на портале правовой информации. В список вошло большинство районов Крыма и округов Севастополя, а также Керчь, Ялта, Евпатория и другие прибрежные города Крыма.