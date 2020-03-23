Путин запретил иностранцам владеть участками в приграничных районах Крыма
Президент Владимир Путин расширил перечень территорий, земельные участки на которых не могут быть в собственности у иностранцев и зарубежных юридических лиц, указ опубликован на портале правовой информации. В список вошло большинство районов Крыма и округов Севастополя, а также Керчь, Ялта, Евпатория и другие прибрежные города Крыма.
Запрет не распространяется на три района Крыма – Первомайский, Красногвардейский и Белогорский, эти районы не граничат с Украиной и не имеют выхода к Черному морю. Аналогичным образом в перечень не вошел Верхнесадовский муниципальный округ Севастополя, не соприкасающийся с внешними границами России.
Перечень был утвержден в 2011 г., до настоящего момента он редактировался единственный раз – в 2016 г. Последняя правка не включала в себя главы с территориями Крыма и Севастополя.
В перечень также добавлено закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Знаменск – административный центр полигона Капустин Яр в Астраханской области. Остальные изменения отражают смену статусов территориальных единиц – например, преобразование районов Калининградской области в муниципальные образования.