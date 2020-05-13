O1 Properties откроет крупнейший гибкий офис на востоке Москвы

Сеть гибких офисов Space 1 была создана в 2019 г. В отличие от коворкингов такой формат предполагает закрытые приватные офисы, а не опенспейс, а договор аренды заключается на длительный период. Сейчас в портфеле Space 1 шесть проектов общей площадью 18 678 кв.м., с учетом офиса в «Лефорте» он увеличится до 24 250 кв.м. По данным Knight Frank, с таким показателем Space 1 — шестой крупнейший оператор коворкингов и гибких офисов в Москве. Лидеры рейтинга — CEO Spaces (37 300 кв. м), «Ключ» (33 500 кв. м), Regus (27 900 кв. м), WeWork (26 300 кв.м) и SOK (24 300 кв.м).