Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Недвижимость

O1 Properties откроет крупнейший гибкий офис на востоке Москвы

Ведомости

O1 Properties планирует открыть в октябре 2020 г. еще один гибкий офис под брендом Space 1. Как сказано в сообщении компании, он появится в принадлежащем ей бизнес-центре «Лефорт» на Электрозаводской улице на востоке Москвы. Его площадь составит 5572 кв.м, площадка будет работать по схеме build-to-suit, то есть отделочные работы там начнутся только после заключения договора с арендатором.

О1 Properties – один из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве. В ее портфеле 12 бизнес-центров на 624 000 кв. м. Основной владелец компании — фирма Riverstretch Trading & Investments. Бенефициар последней — бизнесмен Павел Ващенко.  

Сеть гибких офисов Space 1 была создана в 2019 г. В отличие от коворкингов такой формат предполагает закрытые приватные офисы, а не опенспейс, а договор аренды заключается на длительный период. Сейчас в портфеле Space 1 шесть проектов общей площадью 18 678 кв.м., с учетом офиса в «Лефорте» он увеличится до 24 250 кв.м. По данным Knight Frank,  с таким показателем Space 1 — шестой крупнейший оператор коворкингов и гибких офисов в Москве. Лидеры рейтинга — CEO Spaces (37 300 кв. м), «Ключ» (33 500 кв. м), Regus (27 900 кв. м), WeWork (26 300 кв.м) и SOK (24 300 кв.м).

Офис в «Лефорте» будет крупнейшим проектом  Space 1.  До этого таковым считался объект на 5000 кв.м в бизнес центре «Большевик» на Ленинградском проспекте.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»
АО «Бизнес Ньюс Медиа», учредитель и издатель периодического печатного издания газеты «Ведомости», информирует Вас о том, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и введением на территории города Москвы режима повышенной готовности, а также принимая во внимание установленные Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ ограничения и запреты, газета «Ведомости» в период с 12 по 31 мая 2020 года печататься и распространяться не будет.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных