O1 Properties откроет крупнейший гибкий офис на востоке Москвы
O1 Properties планирует открыть в октябре 2020 г. еще один гибкий офис под брендом Space 1. Как сказано в сообщении компании, он появится в принадлежащем ей бизнес-центре «Лефорт» на Электрозаводской улице на востоке Москвы. Его площадь составит 5572 кв.м, площадка будет работать по схеме build-to-suit, то есть отделочные работы там начнутся только после заключения договора с арендатором.
О1 Properties – один из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве. В ее портфеле 12 бизнес-центров на 624 000 кв. м. Основной владелец компании — фирма Riverstretch Trading & Investments. Бенефициар последней — бизнесмен Павел Ващенко.
Сеть гибких офисов Space 1 была создана в 2019 г. В отличие от коворкингов такой формат предполагает закрытые приватные офисы, а не опенспейс, а договор аренды заключается на длительный период. Сейчас в портфеле Space 1 шесть проектов общей площадью 18 678 кв.м., с учетом офиса в «Лефорте» он увеличится до 24 250 кв.м. По данным Knight Frank, с таким показателем Space 1 — шестой крупнейший оператор коворкингов и гибких офисов в Москве. Лидеры рейтинга — CEO Spaces (37 300 кв. м), «Ключ» (33 500 кв. м), Regus (27 900 кв. м), WeWork (26 300 кв.м) и SOK (24 300 кв.м).
Офис в «Лефорте» будет крупнейшим проектом Space 1. До этого таковым считался объект на 5000 кв.м в бизнес центре «Большевик» на Ленинградском проспекте.