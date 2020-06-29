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Эксперты назвали российские регионы с самым доступным жильем

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Среди всех регионов России покупка квартиры оказалась наиболее доступной для жителей Крайнего Севера, труднее всего в этом плане семьям в южных регионах и на Северном Кавказе, говорится в исследовании «РИА Новости».

При подготовке рейтинга эксперты взяли в расчет минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком может без займов накопить на типовую квартиру площадью 60 кв. м в ценах начала 2020 г.

Регионы с наиболее доступным жильем:

  • Магаданская область (семье потребуется минимум 1,6 г., чтобы купить квартиру за 2,9 млн руб.)

  • Ханты-Мансийский автономный округ (2,8 г., 3,6 млн)

  • Ненецкий автономный округ (2,9 г., 3,6 млн)

  • Тюменская область (3 года, 3,5 млн)

  • Мурманская область (3,2 г., 3 млн)

Регионы с наименее доступным жильем:

  • Севастополь (15,5 г., 4,9 млн)

  • Чеченская Республика (14,4 г., 2,6 млн)

  • Карачаево-Черкесская Республика (14,3 г., 2,9 млн)

  • Республика Дагестан (13,8 г., 2,9 млн)

  • Кабардино-Балкарская Республика (13,2 г., 2 млн).

Москва, к слову, оказалась на 13-м месте (4,6 г., 8,8 млн), Санкт-Петербург – на 16-м (5 лет, 5,8 млн), Московская область – на 27-м (6 лет, 4,7 млн). В целом эксперты отметили, что жилье в стране стало доступнее. Если в 2019 г. семье из трех человек для накопления на жилье требовалось пять лет, то для покупки типовой квартиры в среднем по России по состоянию на I квартал этого года нужно было копить 4,6 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных