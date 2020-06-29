Эксперты назвали российские регионы с самым доступным жильем

Москва, к слову, оказалась на 13-м месте (4,6 г., 8,8 млн), Санкт-Петербург – на 16-м (5 лет, 5,8 млн), Московская область – на 27-м (6 лет, 4,7 млн). В целом эксперты отметили, что жилье в стране стало доступнее. Если в 2019 г. семье из трех человек для накопления на жилье требовалось пять лет, то для покупки типовой квартиры в среднем по России по состоянию на I квартал этого года нужно было копить 4,6 года.