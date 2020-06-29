Эксперты назвали российские регионы с самым доступным жильем
Среди всех регионов России покупка квартиры оказалась наиболее доступной для жителей Крайнего Севера, труднее всего в этом плане семьям в южных регионах и на Северном Кавказе, говорится в исследовании «РИА Новости».
При подготовке рейтинга эксперты взяли в расчет минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком может без займов накопить на типовую квартиру площадью 60 кв. м в ценах начала 2020 г.
Регионы с наиболее доступным жильем:
Магаданская область (семье потребуется минимум 1,6 г., чтобы купить квартиру за 2,9 млн руб.)
Ханты-Мансийский автономный округ (2,8 г., 3,6 млн)
Ненецкий автономный округ (2,9 г., 3,6 млн)
Тюменская область (3 года, 3,5 млн)
Мурманская область (3,2 г., 3 млн)
Регионы с наименее доступным жильем:
Севастополь (15,5 г., 4,9 млн)
Чеченская Республика (14,4 г., 2,6 млн)
Карачаево-Черкесская Республика (14,3 г., 2,9 млн)
Республика Дагестан (13,8 г., 2,9 млн)
Кабардино-Балкарская Республика (13,2 г., 2 млн).
Москва, к слову, оказалась на 13-м месте (4,6 г., 8,8 млн), Санкт-Петербург – на 16-м (5 лет, 5,8 млн), Московская область – на 27-м (6 лет, 4,7 млн). В целом эксперты отметили, что жилье в стране стало доступнее. Если в 2019 г. семье из трех человек для накопления на жилье требовалось пять лет, то для покупки типовой квартиры в среднем по России по состоянию на I квартал этого года нужно было копить 4,6 года.